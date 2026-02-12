  1. Inicio
National Geographic visita Coiba: ecoturismo y cruceros en Panamá

Visitantes de National Geographic exploran Parque Nacional Coiba.
Visitantes de National Geographic exploran Parque Nacional Coiba. @MiAmbientePma
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/02/2026 10:08
Ministerio de Ambiente destaca la promoción de un turismo responsable en Coiba durante la visita de National Geographic.

El Parque Nacional Coiba recibió recientemente la visita de un crucero de National Geographic, cuyos pasajeros participaron en actividades de ecoturismo, cumpliendo estrictamente los protocolos de ingreso y conservación del área protegida.

Los recorridos incluyeron exploraciones por zonas marinas, playas y senderos, organizados en grupos para garantizar el respeto a la capacidad de carga del parque y minimizar el impacto ambiental, según destacó el Ministerio de Ambiente.

Visitantes de National Geographic exploran Parque Nacional Coiba


La entidad resaltó que Panamá impulsa un turismo responsable, que valore y proteja la biodiversidad, promoviendo experiencias sostenibles que permitan a los visitantes disfrutar del país sin afectar sus ecosistemas.

Los recorridos fueron cuidadosamente planificados para proteger el parque, reforzando el compromiso del país con la conservación y la promoción de prácticas de ecoturismo sostenibles.

