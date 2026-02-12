National Geographic visita Coiba: ecoturismo y cruceros en Panamá

El Parque Nacional Coiba recibió recientemente la visita de un crucero de National Geographic, cuyos pasajeros participaron en actividades de ecoturismo, cumpliendo estrictamente los protocolos de ingreso y conservación del área protegida.

Los recorridos incluyeron exploraciones por zonas marinas, playas y senderos, organizados en grupos para garantizar el respeto a la capacidad de carga del parque y minimizar el impacto ambiental, según destacó el Ministerio de Ambiente.