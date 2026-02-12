National Geographic visita Coiba: ecoturismo y cruceros en Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/parque-nacional-coiba">Parque Nacional Coiba</a></b> recibió recientemente la visita de un crucero de <b><a href="/tag/-/meta/national-geographic">National Geographic</a></b>, cuyos pasajeros participaron en actividades de ecoturismo, cumpliendo estrictamente los protocolos de ingreso y conservación del área protegida.Los recorridos incluyeron exploraciones por <b>zonas marinas, playas y senderos</b>, organizados en grupos para garantizar el respeto a la capacidad de carga del parque y minimizar el impacto ambiental, según destacó el <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente</a></b>.