Navarro: ‘Panamá ha revolucionado la conservación de la naturaleza en solo 15 meses’

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, inauguró este lunes en la Ciudad de Panamá la 27ª Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT-27), donde, frente a los medios, aseguró que Panamá se ha convertido en un referente mundial de conservación ambiental y exhortó a la comunidad internacional a actuar con mayor determinación ante la crisis global de extinción de especies.

“Panamá se convierte esta semana nuevamente en la capital mundial del ambiente. Aquí estamos todos —gobiernos, pueblos indígenas y organizaciones civiles— con un solo fin: cuidar la biodiversidad, que no es más que la vida sobre la Tierra”, afirmó Navarro.

El ministro subrayó que el país vive “una revolución en la conservación” desde hace 15 meses, impulsada por la administración del presidente José Raúl Mulino y el compromiso ciudadano. Entre los principales avances, destacó la instalación de 60 antenas Starlink que conectan 38 áreas naturales protegidas por primera vez en la historia, el uso de imágenes satelitales para frenar la deforestación, y la creación de una escuela nacional de guardaparques donde ya se han formado 300 custodios ambientales.

“En poco más de un año hemos transformado la manera de proteger nuestros parques nacionales. Hoy están conectados, vigilados y cuidados por las comunidades que viven en ellos”, señaló.