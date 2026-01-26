Noemí Espinoza: ‘El Gran Caribe necesita acción concertada, no solo consensos’

En materia de integración económica, la secretaria general considera que la AEC posee una ventaja comparativa única. Países de Centroamérica y economías más grandes como México y Colombia pueden convertirse en motores que impulsen el desarrollo de las islas del Caribe, siempre que se logre una conectividad efectiva.Sin embargo, reconoció que la conectividad aérea y marítima, especialmente entre islas, sigue siendo uno de los mayores retos. Aunque existen iniciativas para rutas cortas interinsulares, muchas veces no resultan viables económicamente. Aun así, la búsqueda de soluciones sigue siendo una prioridad estratégica.En el ámbito global, Espinoza enfatizó la necesidad de posicionar al Gran Caribe como un bloque coherente en un contexto internacional donde el multilateralismo enfrenta cuestionamientos. 'Las asociaciones regionales ofrecen una respuesta concreta, basada en consulta y acción concertada', afirmó.