‘Nosotros tenemos muchísimas pruebas’, fiscal Morcillo

Se detalló como funcionaba el esquema para obtener ganancias ilícitas por parte de la empresa constructora a través de 'Contratos PF', que representaban 'Contratos con Programación Financiera' para obras por las que se facturaban servicios que nunca eran realizados.De acuerdo al testimonio del ecuatoriano Freddy Omar Barco Vera, se infló el costo de los materiales utilizados en varios proyectos insignia.Específicamente se detallaron el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Fase 3 de la Cinta Costera y la Interconexión Vial entre la Avenida Balboa y Avenida de los Poetas.En el caso de Tocumen, se estima que hubo unos 8,4 millones de dólares en sobrecostos por la importación de acero. Mientras que en la cinta costera se aumentó en 15% el precio por el corte y doble de acero y en la Interconexión vial por el corte figurado y armado de acero.Se emitieron múltiples facturas a empresas por servicios que nunca se ofrecieron con empresas que no tenían siquiera la capacidad de importar acero.Esto se habría hecho en conjunto con otras empresas como Entremares construction y Acero Dos Mares, así como subcontratistas que facturaron cientos de miles de dólares en contratos para supuesta asistencia técnica.Otro ejemplo citado fue un proyecto de agua potable, en el que una empresa supuestamente se encargó de la limpieza de tuberías y válvulas, pero en la práctica se habría utilizado, según el testimonio de Barco Vera, personal mínimo.En este caso, la empresa involucrado fue Limbertoni, quien también participó en la construcción de la Autopista Madden-Colón dónde se utilizó el mismo modus operandi.Incluso en el caso del Programa de Saneamiento, Odebrecht estuvo involucrado, participando en la construcción del microtúnel de Curundú y el diseño para el sistema de conducción final de aguas residuales en la ciudad de Panamá.Odebrecht habría conseguido los materiales en Costa Rica, pero facturado un precio mayor en Panamá, de acuerdo al Ministerio Público.Para el Programa de Reordenamiento Vial, en la que se realizaron trabajos en distintos puentes de la Avenida Domingo Díaz, Odebrecht cobró unos 7.500 dólares por metro cuadrado, cuando el precio de mercado era de entre 2.000 y 2.500 dólares. El testimonio de Carlos Ho, exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), reveló que Odebrecht le pagó 186 mil dólares en consultorías para la construcción de una superestructura metálica sobre el Río Chagres, parte del proyecto Autopista Madden-Colón. Incluso realizó una consultoría para la construcción de la carretera de acceso a la mina de cobre en Donoso, la carretera de acceso para el puerto utilizado por la mina en Punta Rincón para exportar los materiales y la superestructura del muelle.Ho dijo que había sido contactado múltiples veces y que siempre rechazaba los ofrecimientos, hasta que finalmente accedió pues se trataba de temas que eran de su especialidad. No hay registro por escrito del contrato que firmó con la empresa.Ho también declaró que era común ver dentro de las oficinas del entonces ministro del MOP, Federico Suárez, al abogado Mauricio Cort. Cort sería una pieza clave para conectar a Odebrecht, los Martinelli y las banca de Andorra.