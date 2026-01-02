Nueva junta directiva de la Corte: ¿quiénes son los que buscarán un espacio?

Con el inicio de un nuevo año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició esta tarde las conversaciones para elegir a los miembros de su nueva junta directiva.

Por ahora, los confirmados son los nuevos magistrados Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén.

Mientras que las postulaciones más sonadas han sido las de los magistrados Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez.

De acuerdo con el Artículo 74 del Código Judicial, la Corte Suprema debe elegir a su presidente y vicepresidente cada dos años, específicamente en el mes de enero.

Esta rotación busca garantizar que el liderazgo del Órgano Judicial se renueve periódicamente, evitando la perpetuación en el cargo y permitiendo nuevas visiones administrativas.

Por ley, los nuevos magistrados (en este caso Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén) deben tomar posesión el 2 de enero. El Código Judicial establece que la elección de la directiva debe realizarse con la presencia de los magistrados que inician su periodo.

Esto tiene un propósito democrático interno: que quienes integrarán la Corte durante los próximos 10 años tengan voz y voto en la elección de quién dirigirá el Órgano Judicial en el bienio actual (2026-2027).

La elección de este año es particularmente relevante porque los dos nuevos magistrados, designados por el presidente José Raúl Mulino, se convierten en los “votos clave”. Con la salida de Cecilio Cedalise y Ángela Russo, el Pleno de nueve magistrados debe decidir si:

Mantiene la línea de liderazgo actual (reelección o continuidad).

Apuesta por un relevo generacional o un cambio de rumbo administrativo.