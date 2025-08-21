Nuevo Hospital en Metetí costará $130 millones más tras 10 años de abandono

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, adelantó que el nuevo Hospital de Metetí en la provincia de Darién lleva un 50% de avance y proyecta entregarse a mediados del 2027 —un año antes de lo pactado— para beneficiar a más de 75,000 personas de Darién, Chepo y la Comarca Guna Yala.

El centro dispondrá de 139 camas, sala de urgencias, farmacia, laboratorio, cinco quirófanos y contará con servicios de Pediatría, Ginecología, Hemodiálisis y Odontología, en un área de 29 mil metros cuadrados de construcción.

“Encontramos el hospital lleno de maleza, en un gran deterioro”, expresó el Ministro de salud.

Esta obra se planteó hace dos administraciones pasadas y tenía un costo inicial de 70 millones de dólares, pero hoy costará casi 200 millones por el aumento de precios de los materiales de construcción, explicó Boyd.

Esto representaría un incremento en costos del 186%.

¿Cómo avanza el Hospital de Santa Fe?

El ministro de Salud comunicó que el Hospital de Santa Fe es otro de los proyectos que se están retomando y que se calcula finalizar dentro de un año.

La obra fue abandonada por diez años pese a estar construida a un 100%. Se espera que este nosocomio en menos de un año esté funcionando, dijo el Ministro.

“En lugar de que costara 8.5 millones de dólares, ahora va a costar casi 15 millones de dólares”, expresó Boyd.

Durante el Consejo de Gabinete, el ministro de Salud, Fernando Boyd, presentó un informe sobre otros proyectos, como el mejoramiento del puesto de salud de Barriales, en Río Congo Arriba; la auditoría al Minsa-Capsi de Darién; equipamiento del Centro de Salud de Sambú y la consecución de dos lanchas para la sede del Minsa. A este apoyo se suman las giras médicas conjuntas con el Despacho de la Primera Dama, AMOACSS, ARAP y otras entidades, destacó la Presidencia en nota de prensa.

También el Minsa construye el nuevo Centro de Salud de Arimae, que tiene un 95% de avance.