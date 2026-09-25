Nuevo logo del Museo Reina Torres de Araúz genera debate por su diseño y premio

El nuevo logo del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz ha generado diversas reacciones en redes sociales, luego de que el Ministerio de Cultura anunciara la propuesta ganadora del concurso y el premio de B/.10 mil otorgado a su creadora.
La identidad visual, denominada “Etnovisión”, fue diseñada por María Milagros Vergara Rodríguez y resultó seleccionada entre más de 250 propuestas recibidas desde distintos puntos del país. El reconocimiento fue entregado durante un acto encabezado por autoridades del Ministerio de Cultura.
Tras la presentación del logo, algunos usuarios cuestionaron en redes sociales el monto destinado al premio y consideraron que la propuesta final tiene un diseño “muy simple” en comparación con los B/.10 mil otorgados. Otros comentarios se centraron en si el resultado visual representa de manera suficiente la importancia histórica y cultural del museo.
De acuerdo con el Ministerio de Cultura, detrás del diseño existe un proceso de investigación sobre la vida y legado de la antropóloga Reina Torres de Araúz, así como sobre las culturas indígenas panameñas. La propuesta incorpora referencias a patrones geométricos tradicionales, la ubicación de los pueblos originarios, elementos arquitectónicos de la antigua estación de tren y una figura de corona relacionada tanto con la antropóloga como con la flor Emberá.
La institución también explicó que la paleta inicial contempló siete colores asociados con la diversidad cultural del país, hasta seleccionar un tono rojizo inspirado en la flor de papo, acompañado de una tipografía en azul oscuro.
El concurso contó con un jurado integrado por el arquitecto Ignacio Mallol, la arqueóloga Julia Mayo y el pintor Eduardo Navarro. El premio de B/.10 mil fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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