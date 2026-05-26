Nuevos partidos políticos tienen año y medio para legalizarse

Sin embargo, las reformas electorales aprobadas en la mesa de discusión establecen que, en los circuitos plurinominales, únicamente los partidos políticos podrán competir mediante listas completas o selectivas. <b>En cambio, los candidatos por libre postulación solo podrán recibir votos individuales</b>.Los partidos tradicionales defendieron el ajuste argumentando que la libre postulación es una figura estrictamente individual y que permitir listas de independientes termina equiparándolos con organizaciones partidarias.En la práctica, el cambio reduce las posibilidades de que movimientos independientes repitan el fenómeno electoral que permitió a Vamos alcanzar 20 diputados en 2024 y aumenta la presión para que estos colectivos evalúen transformarse en partidos políticos si desean mantener capacidad de competencia en bloque.