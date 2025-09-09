  1. Inicio
¡Oficial! Este es el calendario escolar para el año 2026

Fotografía de archivo que muestra un estudiante mientras asiste a clase en la escuela bilingüe Severino Hernandez, en Ciudad de Panamá (Panamá). Carlos Lemos / (EPA) EFE
Kathyria Caicedo
  • 09/09/2025 19:40
A través de Gaceta Oficial se publicó el Decreto Ejecutivo que establece el calentario escolar para el año 2026.

El Decreto Ejecutivo No. 49, que establece el calendario escolar en los centros educativos oficiales y particulares de Panamá fue publicado en Gaceta Oficial.

De esta manera queda oficializado el año lectivo para el año 2026.

A continuación el cronograma del Calendario Escolar 2026

- Semana de Organización Docente: Del lunes 23 al viernes 27 de febrero de 2026.

- Primer Trimestre: Del lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo de 2026 (días libres: 2 y 3 de abril - Jueves y Viernes Santo; 1 de mayo - Día del Trabajo).

- Receso Escolar: del lunes 1 al viernes 5 de junio de 2026 (1 semana)

- Segundo Trimestre: del lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre de 2026.

- Receso escolar: del lunes 7 al viernes 11 de septiembre de 2026

- Tercer Trimestre: del lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre de 2026. (27 de octubre, Día del Estudiante: Días libres: 3, 4, 5 y 10 de noviembre - fiestas patrias: 1 de diciembre - Día del Maestro como día cívico; 8 de diciembre - Día de las Madres).

- Período de balance y graduaciones de estudiantes: Del lunes 14 al 18 de diciembre de 2026.

El calendario escolar para el año 2026 tendrá una duración de 42 semanas. Cada trimestre contará con 13 semanas.

