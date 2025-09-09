¡Oficial! Este es el calendario escolar para el año 2026

El Decreto Ejecutivo No. 49, que establece el calendario escolar en los centros educativos oficiales y particulares de Panamá fue publicado en Gaceta Oficial.

De esta manera queda oficializado el año lectivo para el año 2026.

A continuación el cronograma del Calendario Escolar 2026

- Semana de Organización Docente: Del lunes 23 al viernes 27 de febrero de 2026.

- Primer Trimestre: Del lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo de 2026 (días libres: 2 y 3 de abril - Jueves y Viernes Santo; 1 de mayo - Día del Trabajo).

- Receso Escolar: del lunes 1 al viernes 5 de junio de 2026 (1 semana)

- Segundo Trimestre: del lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre de 2026.

- Receso escolar: del lunes 7 al viernes 11 de septiembre de 2026

- Tercer Trimestre: del lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre de 2026. (27 de octubre, Día del Estudiante: Días libres: 3, 4, 5 y 10 de noviembre - fiestas patrias: 1 de diciembre - Día del Maestro como día cívico; 8 de diciembre - Día de las Madres).

- Período de balance y graduaciones de estudiantes: Del lunes 14 al 18 de diciembre de 2026.

El calendario escolar para el año 2026 tendrá una duración de 42 semanas. Cada trimestre contará con 13 semanas.