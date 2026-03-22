Ola de incendios se dispara en Panamá: ya van 1.647 en lo que va del año

El aumento de incendios de masa vegetal mantiene en alerta a las autoridades panameñas. En lo que va de 2026, el <b><a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá</a></b> <b>ha atendido un total de 1.647 siniestros a nivel nacional</b>, una cifra que evidencia la magnitud del problema en plena temporada seca.De acuerdo con el director general de la institución, el coronel <b>Víctor Raúl Álvarez</b>, el número de emergencias<b> representa un incremento de más de 600 casos</b> en comparación con el mismo período del año pasado, comprendido entre el 1 de enero y el 20 de marzo. La tendencia, advirtió, resulta preocupante por la rapidez con la que se están multiplicando estos eventos.Las zonas más afectadas por los incendios de masa vegetal (IMAVE) <b>se concentran en Panamá, Coclé y David</b>, donde las unidades bomberiles han debido responder con mayor frecuencia ante reportes de fuego en herbazales y áreas abiertas.Según las autoridades, <b>una parte significativa de estos incendios tiene origen humano</b>. Prácticas como la quema de basura o de vegetación continúan siendo detonantes comunes de emergencias que, en condiciones de sequía y altas temperaturas, pueden salirse rápidamente de control.Ante este escenario, los bomberos hicieron un llamado urgente a la población a evitar este tipo de conductas y a actuar con responsabilidad. También exhortaron a reportar de inmediato cualquier conato de incendio y a colaborar con las autoridades para prevenir situaciones que ponen en riesgo la vida, el ambiente y los bienes.