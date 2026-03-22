Ola de incendios se dispara en Panamá: ya van 1.647 en lo que va del año

El aumento de incendios de masa vegetal mantiene en alerta a las autoridades panameñas. En lo que va de 2026, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá ha atendido un total de 1.647 siniestros a nivel nacional, una cifra que evidencia la magnitud del problema en plena temporada seca.

De acuerdo con el director general de la institución, el coronel Víctor Raúl Álvarez, el número de emergencias representa un incremento de más de 600 casos en comparación con el mismo período del año pasado, comprendido entre el 1 de enero y el 20 de marzo. La tendencia, advirtió, resulta preocupante por la rapidez con la que se están multiplicando estos eventos.

Las zonas más afectadas por los incendios de masa vegetal (IMAVE) se concentran en Panamá, Coclé y David, donde las unidades bomberiles han debido responder con mayor frecuencia ante reportes de fuego en herbazales y áreas abiertas.

Según las autoridades, una parte significativa de estos incendios tiene origen humano. Prácticas como la quema de basura o de vegetación continúan siendo detonantes comunes de emergencias que, en condiciones de sequía y altas temperaturas, pueden salirse rápidamente de control.

Ante este escenario, los bomberos hicieron un llamado urgente a la población a evitar este tipo de conductas y a actuar con responsabilidad. También exhortaron a reportar de inmediato cualquier conato de incendio y a colaborar con las autoridades para prevenir situaciones que ponen en riesgo la vida, el ambiente y los bienes.