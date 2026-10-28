Operación Corsario: cinco aprehendidos por presunta red que ingresaba objetos ilícitos a las cárceles

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas al delito de pandillerismo, como parte de la Operación Corsario, desarrollada en coordinación con unidades de la Policía Nacional.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Segunda Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial.

Los operativos se realizaron en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y la provincia de Bocas del Toro. Durante las acciones, las autoridades también ubicaron indicios relacionados con una investigación que comprende hechos registrados desde 2020 hasta la fecha.