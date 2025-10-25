Operativo del Idaan en Chilibre provocará baja presión y falta de suministro, estas serán las zonas afectadas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha anunciado el lanzamiento del operativo masivo “Chilibre sin Fugas” en el sector de Panamá Norte, una iniciativa que busca optimizar el suministro de agua en varios corregimientos.

El equipo de la Gerencia Metropolitana del IDAAN, liderado por el gerente Isaac González, inició la jornada partiendo desde Milla 8, con la participación de más de diez cuadrillas. El operativo contará también con el apoyo de la Gerencia Comercial y los gobiernos locales. Además del corregimiento de Chilibre, los trabajos de intervención se extenderán a sectores de Caimitillo y Las Cumbres.

Los sectores específicos que serán intervenidos incluyen:

- En Chilibre: Vía Madden, San Vicente y Chilibre Centro.

- En Caimitillo: Praderas San Lorenzo, Nuevo México, Calzada Larga y Caimitillo centro.

- En Las Cumbres: Las Glorietas, San Andrés, Villa Grecia, Colonial Las Cumbres y La Alhambra.

El IDAAN informa que, durante la ejecución de este operativo, se registrará baja presión o una falta de suministro de agua de manera intermitente en los sectores mencionados. La institución ha solicitado el apoyo y la colaboración de los residentes para facilitar la labor del personal en esta faena.