  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Operativo del Idaan en Chilibre provocará baja presión y falta de suministro, estas serán las zonas afectadas

Cuadrillas del IDAAN inician el operativo Chilibre sin fugas.
Cuadrillas del IDAAN inician el operativo Chilibre sin fugas. @IDAANinforma
Por
Kathyria Caicedo
  • 25/10/2025 11:24
IDAAN lanzó el operativo “Chilibre sin Fugas” en el área de Panamá Norte, la entidad advierte de baja presión de agua en algunas zonas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha anunciado el lanzamiento del operativo masivo “Chilibre sin Fugas” en el sector de Panamá Norte, una iniciativa que busca optimizar el suministro de agua en varios corregimientos.

El equipo de la Gerencia Metropolitana del IDAAN, liderado por el gerente Isaac González, inició la jornada partiendo desde Milla 8, con la participación de más de diez cuadrillas. El operativo contará también con el apoyo de la Gerencia Comercial y los gobiernos locales. Además del corregimiento de Chilibre, los trabajos de intervención se extenderán a sectores de Caimitillo y Las Cumbres.

Los sectores específicos que serán intervenidos incluyen:

- En Chilibre: Vía Madden, San Vicente y Chilibre Centro.

- En Caimitillo: Praderas San Lorenzo, Nuevo México, Calzada Larga y Caimitillo centro.

- En Las Cumbres: Las Glorietas, San Andrés, Villa Grecia, Colonial Las Cumbres y La Alhambra.

El IDAAN informa que, durante la ejecución de este operativo, se registrará baja presión o una falta de suministro de agua de manera intermitente en los sectores mencionados. La institución ha solicitado el apoyo y la colaboración de los residentes para facilitar la labor del personal en esta faena.

VIDEOS

Video: Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa una crisis constante que parece no tener fin, tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía ( John Reyes Mejía / EFE )

José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

Lo Nuevo