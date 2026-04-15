Ordenamiento territorial, un proceso y no un fin

Un elemento básico en esta ecuación es la garantía por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los recursos económicos que financien las obras necesarias, o sea, un plan de inversiones que sostengan ese plan de ordenamiento aprobado.'Hemos tenido conversaciones con el MEF bastante prometedoras e interesantes porque el MEF ha dado un paso importante con la creación de la Dirección de Planificación. 'Es un síntoma de que se está mirando con luces largas, de que se está mirando a que las inversiones que hace el Estado con recurso del contribuyente deben ir muy fijadas a una estrategia de planificación y no a apagar fuegos, que es lo que hemos estado viviendo', considera.'Con el MEF queremos destacar la necesidad de movilizar recursos para que se financien planes en esta gestión y dejar armada esa estrategia; de que se sigan financiando planes de ordenamiento, pero no porque a las autoridades les dé la gana de hacerlo, sino que responda a una matriz de indicadores y digan, mira; aquí se deben abordar primero estos temas'.El MEF, de acuerdo con el viceministro, es el administrador que distribuye y asigna los recursos; la entidad que tiene que consolidar la visión del país en cuanto a los esfuerzos logísticos que se quieran hacer, dependiendo de la vocación de algunas áreas y los recursos naturales disponibles en estas.'El POT viene a ser un reflejo de cómo el territorio se prepara para esa evolución. Estamos trabajando con el MEF en búsqueda de movilizar recursos para seguir financiando instrumentos de planificación. Estamos muy optimistas al respecto'.