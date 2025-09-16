Organización Panamericana de la Salud abrirá oficina en Panamá

A manera de primicia, Fernando Boyd Galindo, titular del Ministerio de Salud, reveló que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) abrirá su oficina regional en Panamá.

Boyd Galindo detalló que la próxima semana, durante la visita del presidente José Raúl Mulino a la ciudad de Nueva York se realizará la firma del convenio para concretar este acuerdo con la OPS, organización internacional especializada en salud pública de las Américas.

“Vamos a ir a Nueva York, la próxima semana, para firmar un convenio para que ellos se muden a Panamá con todo su equipo. En vez de estar en Washington, van a venir a Panamá”, dijo Galindo.

La OPS es la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, actualmente, opera en Washington DC, en Estados Unidos.