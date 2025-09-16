Organización Panamericana de la Salud abrirá oficina en Panamá

A manera de primicia, <b><a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">Fernando Boyd Galindo, titular del Ministerio de Salud</a></b>, reveló que la <b><a href="/tag/-/meta/ops-organizacion-panamericana-de-la-salud">Organización Panamericana de la Salud (OPS)</a></b> abrirá su oficina regional en Panamá. Boyd Galindo detalló que la próxima semana, durante la visita del <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino</a></b> a la ciudad de Nueva York se realizará la firma del convenio para concretar este acuerdo con la OPS, organización internacional especializada en salud pública de las Américas.<i>'Vamos a ir a Nueva York, la próxima semana, para firmar un convenio para que ellos se muden a Panamá con todo su equipo. En vez de estar en Washington, van a venir a Panamá',</i> dijo Galindo.La OPS es la oficina regional para las Américas de la <b>Organización Mundial de la Salud (OMS) </b>y, actualmente, opera en Washington DC, en Estados Unidos.