Pacientes podrán agendar mamografías a través de plataforma Raisa del Minsa

A partir de este viernes 26 de septiembre, todos los pacientes podrán agendar citas de mamografía para el mes de octubre a través de la plataforma Raisa, informó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de un comunicado oficial.Las citas podrán agendarse en Policentro de Parque Lefevre, el Policentro de Juan Díaz, el Centro de Salud de Nuevo Veranillo, el Minsa Capsi de Ocú y el Minsa Capsi de Pesé.Los requisitos para la mamografía son ser mujer de 40 años o más y no haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.Para acceder a la plataforma Raisa, los usuarios pueden utilizar el sitio web <a rel="nofollow" href="http://www.minsa.gob.pa">www.minsa.gob.pa</a>, en buscadores de internet colocando 'Raisa', en el portal del paciente MinsaPDP o Telegram, siguiendo las instrucciones en cada plataforma para completar el proceso de solicitud de cita.Octubre es reconocido a nivel mundial como el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Según cifras oficiales, en 2020 unas 299 mujeres fallecieron por cáncer de mama y se diagnosticaron 1.076 nuevos casos.*