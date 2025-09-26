Pacientes podrán agendar mamografías a través de plataforma Raisa del Minsa

A partir de este viernes 26 de septiembre, todos los pacientes podrán agendar citas de mamografía para el mes de octubre a través de la plataforma Raisa, informó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de un comunicado oficial.

Las citas podrán agendarse en Policentro de Parque Lefevre, el Policentro de Juan Díaz, el Centro de Salud de Nuevo Veranillo, el Minsa Capsi de Ocú y el Minsa Capsi de Pesé.

Los requisitos para la mamografía son ser mujer de 40 años o más y no haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

Para acceder a la plataforma Raisa, los usuarios pueden utilizar el sitio web www.minsa.gob.pa, en buscadores de internet colocando “Raisa”, en el portal del paciente MinsaPDP o Telegram, siguiendo las instrucciones en cada plataforma para completar el proceso de solicitud de cita.

Octubre es reconocido a nivel mundial como el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Según cifras oficiales, en 2020 unas 299 mujeres fallecieron por cáncer de mama y se diagnosticaron 1.076 nuevos casos.*