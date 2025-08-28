Pagos del Mides: conoce el cronograma de septiembre

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó las fechas de la próxima jornada de pagos de los programas de transferencias monetarias condicionadas, que benefician a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condición de pobreza en todo el país.

Los programas incluidos en este desembolso son: 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio del Senapan, todos orientados a brindar un alivio económico a la población más vulnerable.

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

- Con tarjeta Clave Social: del 1 al 12 de septiembre.

- Áreas de difícil acceso: del 22 al 26 de septiembre.

El Mides reiteró que estas transferencias representan un apoyo fundamental para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y garantizar la protección social en las distintas regiones del país.