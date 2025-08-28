Pagos del Mides: conoce el cronograma de septiembre

El <a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social</a> (Mides) informó las fechas de la próxima jornada de pagos de los programas de transferencias monetarias condicionadas, que benefician a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condición de pobreza en todo el país.Los programas incluidos en este desembolso son: <b>120 a los 65</b>, <b>Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio del Senapan</b>, todos orientados a brindar un alivio económico a la población más vulnerable.<b>De acuerdo con el calendario oficial, los pagos se realizarán de la siguiente manera:</b>- Con tarjeta Clave Social: del 1 al 12 de septiembre.- Áreas de difícil acceso: del 22 al 26 de septiembre.El <b>Mides </b>reiteró que estas transferencias representan un apoyo fundamental para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y garantizar la protección social en las distintas regiones del país.