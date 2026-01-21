Panamá apunta a convertirse en eje logístico mundial en medio de la reconfiguración del comercio global

Panamá refuerza su apuesta por consolidarse como uno de los principales centros logísticos del hemisferio, destacando su papel estratégico en la economía global.

Así lo expresó el presidente José Raúl Mulino, al subrayar que el país ofrece al mundo una plataforma logística integral capaz de complementar las economías de múltiples regiones.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, el mandatario resaltó que Panamá pone a disposición su ubicación geográfica privilegiada y su infraestructura para facilitar el comercio internacional.

“Panamá está ofreciendo al mundo toda una plataforma logística integral con el ánimo de que muchos nos usen como un complemento a su economía”, señaló el jefe del Ejecutivo, de acuerdo con el medio colombiano.

Desde la óptica panameña, esta visión se apoya en activos clave como el Canal de Panamá, los puertos en ambos océanos, la conectividad aérea del Hub de las Américas y zonas económicas especiales que permiten agilizar el movimiento de mercancías y servicios. Este ecosistema ha convertido al país en un punto de enlace natural entre América, Europa y Asia.

La estrategia gubernamental apunta a fortalecer la atracción de inversión extranjera, impulsar la generación de empleo y diversificar la economía, apostando por sectores como logística, transporte, comercio y servicios de valor agregado. Panamá busca así reafirmar su rol no solo como un paso interoceánico, sino como un centro logístico integral y competitivo en el escenario global.

Como ha destacado El Tiempo, el mensaje del Gobierno panameño es claro: el país quiere ser visto como un socio confiable y eficiente para el comercio mundial, aprovechando su experiencia histórica y su posición estratégica para seguir creciendo en un entorno económico cada vez más interconectado.