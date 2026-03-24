Panamá crea el Parque Nacional Sierra Llorona: más de 16 mil hectáreas protegidas

Panamá da un paso clave en la protección de su riqueza natural con la creación del Parque Nacional Sierra Llorona, una nueva área protegida que se extiende por más de 16 mil hectáreas en la provincia de Colón.

La medida, oficializada mediante decreto, refuerza los esfuerzos de conservación en el país, al resguardar una zona con más del 80 % de cobertura boscosa, atravesada por ríos y quebradas que sostienen diversos ecosistemas.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), este territorio cumple una función estratégica como corredor biológico, conectando el Parque Nacional Chagres con el Parque Nacional Portobelo, lo que permite el desplazamiento de especies emblemáticas como el jaguar, el puma, el tapir y el águila harpía.

Además de su valor ecológico, Sierra Llorona alberga una gran diversidad de fauna silvestre, consolidándose como un refugio clave para la biodiversidad del país. Con su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), Panamá fortalece la conservación de sus bosques, el recurso hídrico y los ecosistemas que sostienen la vida en la región.