Panamá espera que China defina fecha para revisar buques retenidos en puertos

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, confirmó este domingo 21 de junio que la Embajada de China en Panamá ya inició el proceso para definir una fecha para la visita de técnicos panameños, en el marco del seguimiento a las inspecciones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos.

“La embajada de China nos indicó que están dando la fecha para la visita de nuestros técnicos y que están dispuestos a hablar sobre el nuevo acuerdo de Nación Más Favorecida”, afirmó el jefe de la diplomacia panameña durante declaraciones ofrecidas en el marco de la 31.ª Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Los comentarios se dieron en una jornada marcada por la agenda multilateral que se desarrolla en Panamá, donde el país ejerce la presidencia del Consejo de Ministros de la AEC y funge como punto de encuentro diplomático regional.

Sin exigencias adicionales en la negociación con China

Martínez-Acha fue enfático en señalar que, hasta el momento, no se han planteado condiciones adicionales por parte de China en el proceso de coordinación bilateral.

“No están pidiendo otras condiciones y tampoco las vamos a aceptar”, aseguró el canciller, al recalcar la postura del Gobierno panameño en defensa del trato igualitario en las relaciones internacionales.

En esa misma línea, subrayó: “Somos un país que exige el trato igualitario y lo que queremos es tener una relación respetuosa con todos los países, incluyendo China”.

Buques panameños retenidos: seguimiento diplomático continúa

El tema de los buques con bandera panameña retenidos o inspeccionados en puertos chinos ha sido uno de los puntos de mayor atención en la relación bilateral reciente.

Panamá ha solicitado en reiteradas ocasiones el envío de técnicos nacionales a China para evaluar directamente la situación, en medio de reportes de inspecciones que han afectado a más de un centenar de naves en determinados periodos.

El propio vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, ha señalado previamente que el país mantiene “conversaciones periódicas con la industria marítima” y que el objetivo es que este tipo de acciones “respondan estrictamente a criterios técnicos”.

En esa misma línea, Martínez-Acha ha reiterado que la relación con China se mantiene dentro de un marco de respeto y diálogo, sin ruptura diplomática, pero con atención a la defensa de la flota mercante panameña.

Acuerdo de Nación Más Favorecida en revisión

Otro de los puntos abordados por el canciller fue el estado del acuerdo de transporte marítimo bajo el esquema de Nación Más Favorecida (NMF), que se encuentra en proceso de revisión y actualización.

Según explicó, el tema fue incluido dentro de las conversaciones recientes con autoridades chinas, junto con la posibilidad de mejorar los mecanismos de cooperación en materia marítima.

El acuerdo NMF es clave para la relación logística y comercial entre ambos países, ya que incide directamente en el tratamiento que reciben los buques de bandera panameña en puertos internacionales.

Panamá insiste en trato igualitario y diálogo bilateral

Martínez-Acha reiteró que la posición de Panamá se mantiene firme en cuanto a la defensa del trato igualitario y la búsqueda de soluciones por la vía diplomática.

El canciller insistió en que el país no busca condiciones especiales, sino reglas claras y equitativas para el manejo de su flota mercante, una de las más grandes del mundo.

Las declaraciones se dan en un momento en que Panamá refuerza su papel como plataforma de diálogo regional, en medio de una intensa agenda diplomática que incluye la AEC, la Asamblea General de la OEA y encuentros bilaterales con delegaciones internacionales.

Las declaraciones de Martínez-Acha se dieron durante la inauguración de la 31.ª Reunión de la AEC, donde Panamá reúne a representantes del Gran Caribe para discutir temas como conectividad, seguridad, cambio climático y cooperación económica.

El evento forma parte de una semana diplomática clave para el país, que busca consolidarse como centro de diálogo regional y actor relevante en la articulación de consensos internacionales.