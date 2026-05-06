Panamá expresa solidaridad con Emiratos Árabes Unidos tras ataques a civiles e infraestructuras

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con los Emiratos árabes Unidos ante recientes ataques dirigidos contra instalaciones a civiles e infraestructuras críticas.

En el comunicado oficial, las autoridades panameñas manifestaron su preocupación por cualquier acción que ponga riesgo a la población civil o que amenace la estabilidad regional, subrayando la importancia de evitar una escalda del conflicto.

Panamá reiteró además su compromiso con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, haciendo énfasis en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la resolución pacífica de las controversias internacionales.

“El diálogo, la diplomacia y la desescalada deben prevalecer sobre la confrontación”, destacaron en el comunicado, en el que también se hace un llamado a todas las partes involucradas a actuar con “la máxima moderación” en medio de un contexto de crecientes tensiones.

El gobierno Nacional insistió en que es fundamental evitar acciones que puedan agravar la situación en la región, reiterando su postura a favor de soluciones pacíficas y del fortalecimiento del derecho internacional como vía para garantizar la estabilidad golbal.