Panamá expresa solidaridad con Emiratos Árabes Unidos tras ataques a civiles e infraestructuras

El Gobierno de Panamá, a través del <a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores</a>, expresó su solidaridad con<b> los Emiratos árabes Unidos ante recientes ataques dirigidos contra instalaciones a civiles e infraestructuras críticas.</b>En el comunicado oficial, las autoridades panameñas manifestaron <b>su preocupación por cualquier acción que ponga riesgo a la población civil </b>o que amenace la estabilidad regional, subrayando la importancia de evitar una escalda del conflicto.Panamá reiteró además su compromiso <b>con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas</b>, haciendo énfasis en el respeto a la soberanía, <b>la integridad territorial y la resolución pacífica de las controversias internacionales</b>.'El diálogo, la diplomacia y la desescalada deben prevalecer sobre la confrontación', destacaron en el comunicado, en el que también se hace un llamado a todas las partes involucradas a actuar con <b>'la máxima moderación'</b> en medio de un contexto de crecientes tensiones.El gobierno Nacional insistió en que es fundamental evitar acciones que puedan agravar la situación en la región, reiterando su postura a favor de soluciones pacíficas y del fortalecimiento del derecho internacional como vía para garantizar la estabilidad golbal.