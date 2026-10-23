Panamá hace historia al inaugurar el World of Coffee 2026

Panamá vivió este viernes una jornada histórica al inaugurar oficialmente el World of Coffee 2026 en el Panama Convention Center.
Este evento de clase mundial reúne por primera vez en América Latina y en un país productor a toda la comunidad global del sector cafetalero, consolidando al istmo como un referente indiscutible de calidad, tradición e innovación.
La ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino; Ricardo Koyner, presidente de la Specialty Coffee Association of Panamá (SCAP); Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP); y Yannis Apostolopoulos, CEO de la Specialty Coffee Association (SCA).
Durante su intervención, Yannis Apostolopoulos expresó que“durante décadas, nuestra industria se reunía en las ciudades que consumen café y los productores viajaban para encontrarnos. Esta semana, hemos venido al origen”.
Asimismo, el CEO de la SCA reconoció el liderazgo de Panamá en la caficultura global, afirmando que el país “no esperó a que el mercado redefiniera la calidad, le mostró al mercado cómo es la calidad”, y agradeció el esfuerzo conjunto de los socios locales, la CCIAP y los productores para hacer realidad el evento en suelo panameño.
Ricardo Koyner destacó el largo camino recorrido por la caficultura nacional desde los difíciles años noventa, cuando una profunda crisis obligó a los productores a unirse bajo una misma visión.
“Entendimos que teníamos destinos individuales, pero una reputación compartida. Nadie podía por sí solo alzar el nombre de Panamá ante el mundo; ese nombre había que ganárselo juntos”, expresó Koyner, recordando los inicios de las competencias y subastas electrónicas que posteriormente catapultaron internacionalmente al icónico café Geisha.
En tanto, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría, resaltó la importancia de la colaboración estratégica entre el sector privado y los gremios especializados para concretar el evento tras tres años de planificación.
Barría reafirmó el compromiso solidario de la cámara empresarial con las comunidades afectadas a través de la habilitación de puntos de donación y un porcentaje de las ganancias destinadas a la Cruz Roja.
El World of Coffee 2026 reúne a más de 300 expositores, 35 países y más de 10,000 profesionales, generando un impacto económico multiplicador en el turismo y la economía nacional.
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