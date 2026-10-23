Panamá hace historia al inaugurar el World of Coffee 2026

Panamá vivió este viernes una jornada histórica al inaugurar oficialmente el World of Coffee 2026 en el Panama Convention Center. Este evento de clase mundial reúne por primera vez en América Latina y en un país productor a toda la comunidad global del sector cafetalero, consolidando al istmo como un referente indiscutible de calidad, tradición e innovación. La ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino; Ricardo Koyner, presidente de la Specialty Coffee Association of Panamá (SCAP); Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP); y Yannis Apostolopoulos, CEO de la Specialty Coffee Association (SCA).

Durante su intervención, Yannis Apostolopoulos expresó que“durante décadas, nuestra industria se reunía en las ciudades que consumen café y los productores viajaban para encontrarnos. Esta semana, hemos venido al origen”. Asimismo, el CEO de la SCA reconoció el liderazgo de Panamá en la caficultura global, afirmando que el país “no esperó a que el mercado redefiniera la calidad, le mostró al mercado cómo es la calidad”, y agradeció el esfuerzo conjunto de los socios locales, la CCIAP y los productores para hacer realidad el evento en suelo panameño.