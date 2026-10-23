Lo que debes saber este viernes 23 de octubre: las 5 noticias más importantes

La agenda informativa de este viernes 23 de octubre estuvo marcada por acontecimientos de interés nacional e internacional. En Panamá, se cumplen dos semanas del terremoto de magnitud 7.5 que afectó a las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

Estas son algunas de las noticias más relevantes de la jornada:

-Terremoto en Panamá: El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registraba un promedio de 1,039 réplicas del sismo de magnitud 7.5 ocurrido el viernes 9 de octubre, según el balance disponible hasta las 7:45 a. m. de este viernes 23 de octubre.

-Rechazan amenazas contra la periodista Flor Mizrachi: El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) emitieron un comunicado conjunto el jueves 22 de octubre para condenar las recientes amenazas de agresiones físicas contra la periodista. Las intimidaciones surgieron durante una conversación entre la exdiputada Katleen Levy y el diputado Jairo Salazar, difundida en el pódcast de la exfuncionaria.

-Detención provisional por el caso Credenciales 2.0: Un juez de garantías ordenó la detención provisional de 13 personas imputadas en este caso, relacionado con la presunta utilización irregular de la plataforma de nombramiento de docentes del Ministerio de Educación (Meduca).

-A 20 años de la tragedia del bus 8B-06: Este 23 de octubre se cumplen dos décadas del incendio del autobús ocurrido en La Cresta en 2006, que dejó 18 pasajeros fallecidos y más de 25 heridos con quemaduras graves. Para conmemorar la fecha, familiares de las víctimas y sobrevivientes se reunieron en la avenida Martín Sosa para repintar los Corazones Azules, símbolos colocados sobre el asfalto en memoria de las personas fallecidas en accidentes de tránsito.

-Rubén Blades recibe el Premio Billboard Ícono: El cantautor panameño Rubén Blades fue distinguido el jueves 22 de octubre con el Premio Billboard Ícono durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrada en el James L. Knight Center de Miami.