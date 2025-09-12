Panamá inaugura primer laboratorio especializado en vacunas en América Central

Panamá inauguró el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb AIP), un proyecto pionero en Centroamérica y el Caribe que busca fortalecer la soberanía sanitaria, impulsar la investigación científica y preparar al país frente a futuras emergencias epidemiológicas.

Desde 2022, la Secretaría Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (Senacyt) impulsó la creación del Crivb AIP con el objetivo de desarrollar plataformas tecnológicas que permitan producir vacunas y biofármacos de forma local, reduciendo la dependencia de importaciones y respondiendo rápidamente a patógenos con potencial epidémico.

La primera fase del centro requirió una inversión de $10 millones, destinados al diseño, construcción, laboratorios, equipos y mobiliario.

La segunda fase contempla una planta piloto de producción de vacunas con una inversión estimada de $50 millones.

“Este centro refleja nuestro compromiso de proteger la salud pública mediante la investigación, el diseño y el desarrollo acelerado de vacunas candidatas, con un foco en enfermedades emergentes y de alta relevancia sanitaria”, señaló Eduardo Ortega Barría, secretario de Senacyt, quien destacó que el Crivb “pondrá a Panamá en la primera línea de la innovación científica regional”.

La directora interina del Crivb, Paulina Franceschi, subrayó que el centro será clave para la soberanía y seguridad sanitaria del país. “Esperamos que, en cinco años, el Crivb sea un referente regional para el desarrollo de vacunas y biofármacos”, afirmó.