Panamá Oeste afectado: Ulloa exhorta a la calma y responsabilidad tras cierre del puente

En medio de las afectaciones que enfrentan miles de residentes de Panamá Oeste por el cierre del puente de las Américas, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a la calma, la responsabilidad y la solidaridad ante la situación que impacta la movilidad y la vida cotidiana en el país.

El pronunciamiento, dirigido a los habitantes de la provincia de Panamá Oeste, reconoce las dificultades que atraviesan las familias debido a los retrasos, la incertidumbre y los cambios en sus rutinas diarias, especialmente para quienes deben trasladarse hacia la capital.

“Sabemos que no se trata solo de un tema vial; se trata de la vida concreta de miles de familias que hoy ven alteradas sus rutinas, su trabajo, sus tiempos y su tranquilidad”, destacó Ulloa.

Ulloa también subrayó la importancia de actuar con seriedad y responsabilidad. En ese sentido, exhorta a las autoridades a tomar decisiones con prontitud, transparencia y eficacia, mientras que invita a la ciudadanía a mantener el orden y evitar conductas imprudentes que puedan agravar la situación.

Asimismo, el mensaje de Ulloa hace énfasis en la necesidad de fortalecer el sentido de comunidad en medio de la crisis. “Panamá no necesita más tensión, necesita conciencia, colaboración y sentido de bien común”, señaló.

Ulloa concluyó con una reflexión sobre la importancia de la unidad y la solidaridad, recordando que “los puentes no solo se sostienen con concreto, sino con responsabilidad, verdad y compromiso de todos”, al tiempo que reitera a los residentes de Panamá Oeste que no están solos frente a esta situación.