Panamá Pacífico mejora su conectividad

Una de las mayores ventajas del Área Económica Especial de Panamá Pacífico es su gran conectividad. Ubicada muy cerca de la salida pacífica del Canal de Panamá, su ubicación no puede ser más estratégica. Y sus atractivos van siendo mayores, aunque de momento haya que sufrir un poco.

“Estamos en el punto medio entre los cuatro distritos más densamente poblados del país, La Chorrera, Arraiján, Panamá y San Miguelito. Sumando tenemos más de dos millones de personas”, explica Javier Suárez Pinzón, administrador de la Agencia Panamá Pacífico.

“Ahora mismo estamos pasando lo que toda persona que quiere salir de la ciudad o que quiere salir de Panamá Oste hacia la ciudad vive: el embudo causado por el Puente de las Américas”, admite.

Y aunque está consciente de que al momento es poco lo que se puede hacer al respecto, estas condiciones mejorarán pronto. “Como el presidente de la República bien lo ha dicho, es misión de esta administración terminar el cuarto puente que creará una mejor conectividad vial entre las dos áreas. Adicional a eso, tenemos la Línea 3 del Metro que va a tener una estación en Panamá Pacífico. También tenemos el plan de la extensión del ferrocarril que va a tener una estación también en Panamá Pacífico”, enumera.

Se suma a esta ecuación una ruta hacia el norte, hacia el Atlántico, considerando que Panamá Pacífico y la Zona Libre de Colón, en el Atlántico, son zonas complementarias que mueven carga. “A través del corredor logístico, ruta paga que es de la ACP, recortamos una buena cantidad de tiempo de recorrido, lo que nos permite tener carga entre un océano y el otro en una hora y media”, menciona.

“Si vemos toda esa conectividad vial, el hecho de que tenemos dos puertos en unos 15 minutos de aquí, más el potencial del aeropuerto, esto nos sitúa básicamente en una zona de intercambio. Ahorita mismo estamos sufriendo el tráfico, todos lo vivimos, pero va a tener una gran mejoría cuando esté terminado el cuarto puente”.

Sin embargo, esta situación momentánea no ha persuadido a los inversionistas por aprovechar las múltiples ventajas de Panamá Pacífico.

El interés que hay es medible con el hecho de que nuestras bodegas están al 100% de capacidad. Es más, hemos tenido que acelerar el ritmo de construcción para entregar más metros cuadrados a finales del 2026. Esos metros cuadrados que vamos a construir ya tienen empresas que los van a utilizar y hemos tenido que acelerar bastante con el tema de las residencias, porque al final del día nuestra intención es la atracción de inversión extranjera directa y uno de los mayores gastos de esas empresas en establecerse es su recurso humano”, detalla.

Representa para estas multinacionales una gran ventaja contar con un sector dentro de la misma área donde trabajan, donde pueden vivir, socializar y educarse, amparados bajo una ley y espacios seguros.

Todos estos elementos representan un gran atractivo para quienes buscan espacios donde establecer empresas. “Cada vez que salimos a promocionar, porque hemos hecho muchos trabajos de promoción afuera, siempre hay un gran interés por Panamá Pacífico y nos hemos dado a conocer porque no es que estamos hablando de un proyecto que puede llegar a ser, ya es una realidad. Estamos marcando hitos y lo único que tenemos que hacer es continuar marcando esos hitos de aquí en adelante”, recalca Suárez.

Los problemas momentáneos de congestionamiento que se han generado se han ido resolviendo con el apoyo del desarrollador maestro, London & Regional Panamá, empresa panameña con capital extranjero, socio privado en esta alianza con el Estado, comprometida a la inversión de un mínimo de B/. 705 para la creación de este proyecto.

La ley contempla seis áreas de negocios en las que se ofrecen incentivos: logística, aviación y marítima, manufactura, alta tecnología, - considerando la estrategia nacional de semiconductores-, sedes multimodales y empresas de back office y cinematografía, esta última área de negocios es la única que no se ha desarrollado. “El 50% de las empresas en Panamá Pacífico son empresas logísticas y el otro sector importante vendría siendo el sector marítimo y de aviación”, asegura.

Y, en cuanto a aviación, Suárez afirma que están listos para absorber las operaciones del Aeropuerto Marcos Gelabert. “Lo conversamos con el presidente y con el secretario del ferrocarril. Nos hemos puesto a disposición para para realizar un plan maestro, siempre entendiendo que la mejor entidad para administrar el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico es la Agencia Panamá Pacífico”.