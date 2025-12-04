Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 4 de diciembre

La meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Pilar López, informó que para este jueves 4 de diciembre de 2025 se esperan condiciones mayormente estables en gran parte del país durante la mañana, con excepción de Colón (Costa Abajo), donde se prevén chubascos aislados e intermitentes.

En horas de la tarde, el pronóstico señala la presencia de chubascos de variada intensidad y corta duración, de forma aislada, sobre Colón (Costa Abajo), Bocas del Toro, tierras altas de Chiriquí, provincias centrales, Panamá Oeste y Darién. No se descarta actividad eléctrica en el centro de Veraguas, debido al aumento de la inestabilidad atmosférica.

Durante la noche se anticipan chubascos intermitentes en Guna Yala y Colón (Costa Arriba), mientras que el resto del país se mantendrá con condiciones más estables.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 32°C, mientras que en la cordillera Central se registrarán valores inferiores a 26°C. Los índices de radiación ultravioleta estarán muy altos en la mayor parte del territorio, especialmente en el Pacífico central y occidental, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

Finalmente, el IMHPA adelantó que las condiciones marítimas serán favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.