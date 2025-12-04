Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 4 de diciembre

La meteoróloga del <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>, <b>Pilar López</b>, informó que para este <b>jueves 4 de diciembre de 2025</b> se esperan condiciones mayormente estables en gran parte del país durante la mañana, con excepción de <b>Colón (Costa Abajo)</b>, donde se prevén <b>chubascos aislados e intermitentes</b>.En horas de la tarde, el pronóstico señala la presencia de <b>chubascos de variada intensidad y corta duración</b>, de forma aislada, sobre <b>Colón (Costa Abajo), Bocas del Toro, tierras altas de Chiriquí, provincias centrales, Panamá Oeste y Darién</b>. No se descarta <b>actividad eléctrica en el centro de Veraguas</b>, debido al aumento de la inestabilidad atmosférica.Durante la noche se anticipan <b>chubascos intermitentes en Guna Yala y Colón (Costa Arriba)</b>, mientras que el resto del país se mantendrá con condiciones más estables.Las temperaturas máximas oscilarán entre <b>29°C y 32°C</b>, mientras que en la <b>cordillera Central</b> se registrarán valores inferiores a <b>26°C</b>. Los índices de radiación ultravioleta estarán <b>muy altos en la mayor parte del territorio</b>, especialmente en el <b>Pacífico central y occidental</b>, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.Finalmente, el IMHPA adelantó que las <b>condiciones marítimas serán favorables</b> en ambos litorales, tanto en el <b>Caribe</b> como en el <b>Pacífico</b>.