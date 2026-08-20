Panamá plantea una reforma de fondo al funcionamiento del SICA

Panamá planteó ante la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) la necesidad de revisar los criterios de representación, participación y distribución del personal dentro del organismo regional, al considerar que la institucionalidad requiere una modernización de fondo.

La posición fue expuesta este jueves por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante una reunión con la secretaria general del SICA, Lina Ajoy Rojas, en la sede del organismo en El Salvador, como parte de su visita oficial a ese país.

El canciller sostuvo que Panamá busca que la estructura del SICA responda a criterios de mérito, capacidad, transparencia y proporcionalidad entre los Estados miembros.

“Panamá considera particularmente importante revisar los criterios actuales de representación, participación y distribución del personal dentro de la institucionalidad del SICA, procurando que exista un equilibrio razonable entre los Estados miembros y que las estructuras respondan a criterios de mérito, capacidad, transparencia y proporcionalidad”, afirmó Martínez-Acha Vásquez a través de un comunicado de prensa.

La discusión incluyó asuntos relacionados con seguridad regional, eficiencia institucional, transparencia y gestión de la cooperación internacional.

Panamá también planteó que la integración centroamericana debe traducirse en resultados verificables para la población y no concentrarse únicamente en estructuras administrativas.

“La integración regional debe traducirse en resultados concretos y medibles para los ciudadanos y no limitarse a estructuras administrativas”, señaló el ministro.