Panamá plantea una reforma de fondo al funcionamiento del SICA

Panamá planteó ante la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) la necesidad de revisar los criterios de representación, participación y distribución del personal dentro del organismo regional, al considerar que la institucionalidad requiere una modernización de fondo.
La posición fue expuesta este jueves por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante una reunión con la secretaria general del SICA, Lina Ajoy Rojas, en la sede del organismo en El Salvador, como parte de su visita oficial a ese país.
El canciller sostuvo que Panamá busca que la estructura del SICA responda a criterios de mérito, capacidad, transparencia y proporcionalidad entre los Estados miembros.
“Panamá considera particularmente importante revisar los criterios actuales de representación, participación y distribución del personal dentro de la institucionalidad del SICA, procurando que exista un equilibrio razonable entre los Estados miembros y que las estructuras respondan a criterios de mérito, capacidad, transparencia y proporcionalidad”, afirmó Martínez-Acha Vásquez a través de un comunicado de prensa.
La discusión incluyó asuntos relacionados con seguridad regional, eficiencia institucional, transparencia y gestión de la cooperación internacional.
Panamá también planteó que la integración centroamericana debe traducirse en resultados verificables para la población y no concentrarse únicamente en estructuras administrativas.
“La integración regional debe traducirse en resultados concretos y medibles para los ciudadanos y no limitarse a estructuras administrativas”, señaló el ministro.
El planteamiento panameño va más allá de una revisión administrativa. Martínez-Acha Vásquez sostuvo que las condiciones actuales demandan una transformación de la institucionalidad del organismo.
“No obstante, entendemos que las circunstancias actuales demandan algo más que ajustes administrativos. Requieren una modernización institucional de fondo”, dijo.
La agenda del canciller también incluyó un componente de transformación digital. Martínez-Acha Vásquez se reunió en las oficinas de INVEST El Salvador con Manuel Bello, director de Doctor SV, una plataforma pública de salud digital de ese país.
La Cancillería presentó esta experiencia como una referencia para explorar cooperación bilateral en innovación pública, transformación digital e inteligencia artificial aplicada a servicios esenciales.
De acuerdo con la información suministrada, Doctor SV ofrece servicios de telemedicina, consultas generales, nutrición y atención en salud mental, además de herramientas como recetas digitales, órdenes de laboratorio y seguimiento de pacientes crónicos.
La plataforma funciona de manera gratuita y, según la información oficial proporcionada, ofrece atención las 24 horas, los siete días de la semana.
El interés de Panamá, no obstante, se encuentra todavía en una etapa de exploración. La información divulgada no establece que el Gobierno panameño haya decidido adoptar Doctor SV ni detalla un acuerdo para implementar una plataforma similar en el país.
Martínez-Acha Vásquez señaló que la experiencia salvadoreña constituye una oportunidad para profundizar la cooperación en innovación pública y en el uso de inteligencia artificial para servicios esenciales.
La visita oficial se desarrolló en un contexto de búsqueda de mayor cooperación entre Panamá y El Salvador en áreas como innovación, conectividad, seguridad, inversión y desarrollo humano.
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