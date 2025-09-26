PASE-U: Más de 771 mil estudiantes recibirán el segundo pago, ¿cuándo será?

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> anunció el inicio del segundo pago del Programa de <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U)</a></b>, que beneficiará a más de <b>771 mil estudiantes a nivel nacional</b>.El desembolso, que supera los <b>$84 millones</b>, arrancará este martes <b>1 de octubre en la <a href="/tag/-/meta/provincia-de-herrera">provincia de Herrera</a></b>, donde más de <b>18 mil estudiantes</b> recibirán el beneficio. El miércoles <b>2 de octubre continuará en <a href="/tag/-/meta/provincia-de-los-santos">Los Santos</a></b>, con una cobertura superior a los <b>13 mil beneficiados</b>.El proceso de entrega se extenderá durante los próximos <b>dos a tres meses</b>, según adelantó la entidad.A diferencia del primer pago del año, que alcanzó los <b>$81 millones</b> y cubrió a <b>657 mil estudiantes</b>, en esta ocasión se registra un incremento tanto en el monto desembolsado como en el número de beneficiarios.El Ifarhu explicó que este aumento responde a los <b>ajustes realizados en la base de datos</b>, corrigiendo inconsistencias relacionadas con nombres y cédulas de acudientes y estudiantes.Sobre las proyecciones del programa, <b>Carlos Godoy Othón</b>, director de la institución, señaló que pese a las limitaciones fiscales, se trabaja en una reorganización presupuestaria que permitirá ampliar la cobertura de becas.<i>'Entendemos la situación en la que están las finanzas públicas y al final tenemos que manejarnos con los recursos recomendados. El próximo año sí habrá concurso de becas. Como este año no se hizo, queremos darle la oportunidad que los estudiantes esperan'</i>, afirmó el funcionario.