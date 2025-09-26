PASE-U: Más de 771 mil estudiantes recibirán el segundo pago, ¿cuándo será?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el inicio del segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que beneficiará a más de 771 mil estudiantes a nivel nacional.

El desembolso, que supera los $84 millones, arrancará este martes 1 de octubre en la provincia de Herrera, donde más de 18 mil estudiantes recibirán el beneficio.

El miércoles 2 de octubre continuará en Los Santos, con una cobertura superior a los 13 mil beneficiados.

El proceso de entrega se extenderá durante los próximos dos a tres meses, según adelantó la entidad.

A diferencia del primer pago del año, que alcanzó los $81 millones y cubrió a 657 mil estudiantes, en esta ocasión se registra un incremento tanto en el monto desembolsado como en el número de beneficiarios.

El Ifarhu explicó que este aumento responde a los ajustes realizados en la base de datos, corrigiendo inconsistencias relacionadas con nombres y cédulas de acudientes y estudiantes.

Sobre las proyecciones del programa, Carlos Godoy Othón, director de la institución, señaló que pese a las limitaciones fiscales, se trabaja en una reorganización presupuestaria que permitirá ampliar la cobertura de becas.

“Entendemos la situación en la que están las finanzas públicas y al final tenemos que manejarnos con los recursos recomendados. El próximo año sí habrá concurso de becas. Como este año no se hizo, queremos darle la oportunidad que los estudiantes esperan”, afirmó el funcionario.