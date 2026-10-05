Pastor de Hosanna pidió al presidente Mulino una palabra de ánimo para Panamá

El pastor Edwin Álvarez, de la Comunidad Apostólica Hosanna, hizo un llamado al presidente José Raúl Mulino para que dirija a los panameños un mensaje de ánimo y esperanza ante las preocupaciones que, según afirmó, enfrenta la población.

Durante sus declaraciones, Álvarez pidió al mandatario que cambie el tono de los mensajes dirigidos al país y transmita confianza en el futuro de Panamá.

“Presidente Mulino, anime al pueblo, dé una palabra de ánimo. Estamos cansados de escuchar que la cosa está dura, que no hay plata, que la calle está difícil”, manifestó el pastor.

Álvarez enumeró además varias de las preocupaciones que, según dijo, escucha constantemente entre los ciudadanos, entre ellas dificultades relacionadas con el acceso al agua, el costo de la electricidad, el precio de los combustibles y la disponibilidad de medicamentos.

“Necesitamos a alguien que diga: Panamá va pa’ arriba, Panamá va pa’ adelante, Panamá no se detiene”, expresó.

El pastor también cuestionó a quienes, a su juicio, utilizan las dificultades del país con fines políticos. “Hay quienes por hacer daño político a alguien no les importa hundir al pueblo”, sostuvo.

Álvarez relató que incluso ha tenido que intervenir en los contenidos de su propia emisora debido a la cantidad de quejas que, según afirmó, reciben durante los programas de la mañana. Mencionó reclamos relacionados con el precio de los alimentos, el transporte y el costo de vida.

“El costo de la vida subió más que la minifalda y es una letanía”, expresó, al describir el sentimiento que, según dijo, percibe entre quienes participan en esos espacios.