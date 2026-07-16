Pescadores celebran a la Virgen del Carmen entre fe y tradición

En medio de la celebración, Morales también se refirió a<b> la situación que atraviesa la actividad pesquera</b>, indicando que actualmente enfrenta condiciones complejas.<i>'Estamos bastante golpeados por las influencias del tiempo. La naturaleza es la que está tomando el control ahora mismo'</i>, comentó.Explicó que la disminución del afloramiento marino —fenómeno que favorece la presencia de especies comerciales— ha afectado las capturas. Sin embargo, aseguró que el mayor impacto proviene del incremento en los costos de operación.<i>'El costo de los insumos que utilizamos para poder hacer la pesca está muy elevado. Son los costos los que nos tienen más mermados que la misma naturaleza'</i>, sostuvo.Pese a las dificultades, la procesión volvió a convertirse en un espacio de encuentro para las comunidades pesqueras, que cada 16 de julio renuevan su fe y piden protección para quienes salen diariamente al mar en busca del sustento de sus familias.