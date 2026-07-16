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Pescadores celebran a la Virgen del Carmen entre fe y tradición

La festividad tiene su origen en la tradición católica que recuerda la aparición de la Virgen María a San Simón Stock el 16 de julio de 1251.
La festividad tiene su origen en la tradición católica que recuerda la aparición de la Virgen María a San Simón Stock el 16 de julio de 1251. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 16/07/2026 12:30
La festividad, dedicada a la patrona de los pescadores y marineros, estuvo acompañada de procesiones marítimas, misas y actividades culturales.

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La devoción por la Virgen del Carmen volvió a congregar este miércoles 16 de julio a cientos de pescadores, marineros y fieles durante las tradicionales procesiones marítimas organizadas en distintos puntos del país para honrar a la patrona de quienes viven del mar.

En la ciudad de Panamá, las actividades centrales incluyeron una misa, el recorrido de la imagen sobre embarcaciones adornadas con flores y actos culturales en el Mercado de Mariscos y el muelle fiscal, como parte de la celebración organizada por la Alcaldía de Panamá.

La festividad tiene su origen en la tradición católica que recuerda la aparición de la Virgen María a San Simón Stock el 16 de julio de 1251, cuando, según la Iglesia, le entregó el escapulario como símbolo de protección. Desde entonces, la fecha es conmemorada especialmente por comunidades pesqueras y marítimas alrededor del mundo.

Para los pescadores panameños, la celebración mantiene un profundo significado espiritual.

“Es la patrona de los pescadores, es nuestra primera imagen cada vez que entramos al agua. Nos invocamos y le pedimos que nos cuide, que nos proteja, que nos guíe y que nos ayude a buscar y encontrar el sustento para poder traerlo a nuestros hogares”, expresó Jesús Morales, presidente de la Federación Nacional de Pescadores (Fenapesco).

Morales destacó que la festividad se celebra en todos los puertos y comunidades costeras del país.

“Se celebra a nivel nacional en todos los puertos, en las comunidades fronteras, en las islas, en las costas y en todos los lugares donde tenemos esta festividad la conmemoramos con gran aprecio y con un gran honor”, afirmó.

El dirigente señaló que la Virgen del Carmen representa mucho más que una tradición religiosa para quienes se dedican a la pesca.

“La Virgen del Carmen para todos nosotros es el alma, es nuestra guía, es nuestra protectora y, ante todo, la madre del Señor”, manifestó.

Sector pesquero enfrenta dificultades

En medio de la celebración, Morales también se refirió a la situación que atraviesa la actividad pesquera, indicando que actualmente enfrenta condiciones complejas.

“Estamos bastante golpeados por las influencias del tiempo. La naturaleza es la que está tomando el control ahora mismo”, comentó.

Explicó que la disminución del afloramiento marino —fenómeno que favorece la presencia de especies comerciales— ha afectado las capturas. Sin embargo, aseguró que el mayor impacto proviene del incremento en los costos de operación.

“El costo de los insumos que utilizamos para poder hacer la pesca está muy elevado. Son los costos los que nos tienen más mermados que la misma naturaleza”, sostuvo.

Pese a las dificultades, la procesión volvió a convertirse en un espacio de encuentro para las comunidades pesqueras, que cada 16 de julio renuevan su fe y piden protección para quienes salen diariamente al mar en busca del sustento de sus familias.

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