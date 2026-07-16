Pescadores celebran a la Virgen del Carmen entre fe y tradición

La devoción por la Virgen del Carmen volvió a congregar este miércoles 16 de julio a cientos de pescadores, marineros y fieles durante las tradicionales procesiones marítimas organizadas en distintos puntos del país para honrar a la patrona de quienes viven del mar.

En la ciudad de Panamá, las actividades centrales incluyeron una misa, el recorrido de la imagen sobre embarcaciones adornadas con flores y actos culturales en el Mercado de Mariscos y el muelle fiscal, como parte de la celebración organizada por la Alcaldía de Panamá.

La festividad tiene su origen en la tradición católica que recuerda la aparición de la Virgen María a San Simón Stock el 16 de julio de 1251, cuando, según la Iglesia, le entregó el escapulario como símbolo de protección. Desde entonces, la fecha es conmemorada especialmente por comunidades pesqueras y marítimas alrededor del mundo.

Para los pescadores panameños, la celebración mantiene un profundo significado espiritual.

“Es la patrona de los pescadores, es nuestra primera imagen cada vez que entramos al agua. Nos invocamos y le pedimos que nos cuide, que nos proteja, que nos guíe y que nos ayude a buscar y encontrar el sustento para poder traerlo a nuestros hogares”, expresó Jesús Morales, presidente de la Federación Nacional de Pescadores (Fenapesco).

Morales destacó que la festividad se celebra en todos los puertos y comunidades costeras del país.

“Se celebra a nivel nacional en todos los puertos, en las comunidades fronteras, en las islas, en las costas y en todos los lugares donde tenemos esta festividad la conmemoramos con gran aprecio y con un gran honor”, afirmó.

El dirigente señaló que la Virgen del Carmen representa mucho más que una tradición religiosa para quienes se dedican a la pesca.

“La Virgen del Carmen para todos nosotros es el alma, es nuestra guía, es nuestra protectora y, ante todo, la madre del Señor”, manifestó.