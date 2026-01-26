Petro, Duque y Santos coinciden en Panamá: el poder colombiano se reúne en la CAF

<b>Panamá </b>no será solo la sede de un foro económico. Será, por unos días, el espejo donde <b>Colombia </b>verá reflejado todo su poder reciente. La presencia de<b> Gustavo Petro</b> en el encuentro de la <b>CAF </b>- <b>Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe </b>ya era relevante, pero la verdadera carga política aparece cuando el presidente en ejercicio coincide en el mismo país con <b>Iván Duque</b> y <b>Juan Manuel Santos</b>. <b>Tres Colombias distintas, tres relatos del poder, un solo escenario.</b>No es una postal neutra. Es una foto incómoda. <b>Petro</b>, que ha hecho de la confrontación con el establecimiento su bandera, se encontrará —aunque no se sienten juntos— con quienes encarnan exactamente aquello que dice combatir. <b>Duque</b>, símbolo de la derecha institucional y del alineamiento con <b>Washington </b>y la banca multilateral. <b>Santos</b>, operador fino, <b>Nobel de Paz</b>, aún con ascendencia en los círculos globales donde <b>Petro </b>busca legitimidad. La coincidencia no une, tensiona.Y ocurre fuera de <b>Colombia</b>, lo cual no es menor. En política, cuando el poder se observa desde territorio ajeno, baja el ruido interno y sube el cálculo estratégico. <b>Panamá </b>funciona aquí como terreno descomprimido: lejos de la polarización colombiana, pero lo suficientemente cerca del poder económico y diplomático como para que nada sea casual. No es <b>Bogotá</b>, es <b>Panamá</b>: neutral, confiable, funcional.El mensaje es doble. Hacia afuera, <b>Panamá </b>se consolida como plataforma donde las élites regionales se reúnen sin rendir cuentas al electorado. Hacia adentro, <b>Colombia</b> proyecta algo inquietante: pese al discurso de ruptura, el poder no se ha roto, solo se ha reacomodado. <b>Petro </b>gobierna, pero <b>Duque </b>y <b>Santos </b>siguen orbitando donde se toman decisiones que importan: foros, bancos de desarrollo, agendas globales.Esta coincidencia ocurre además en un momento de redefiniciones regionales. <b>América Latina</b> vuelve a debatirse entre modelos, alianzas y liderazgos, y nadie quiere quedar fuera del mapa. Que los tres expresidentes más recientes de <b>Colombia </b>estén en el mismo país al mismo tiempo no es unidad institucional: es competencia silenciosa por influencia, relato y futuro.<b>Panamá</b>, mientras tanto, juega a largo plazo. No opina, no confronta, no protagoniza titulares incendiarios. Simplemente pone el escenario. Y en política regional, ser el lugar donde se cruzan los que mandan —los que mandaron y los que quieren seguir mandando— es una forma muy sofisticada de poder.La <b>CAF</b> convoca economía, pero lo que se verá en <b>Panamá </b>es otra cosa: <b>el poder colombiano midiéndose a sí mismo, lejos de casa, bajo luces que no perdonan. </b>Y cuando eso ocurre, el mensaje es claro: <b>aquí no hay casualidades, solo movimientos.</b>