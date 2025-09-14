Pijibasal, la comunidad Emberá que apuesta por agricultura sostenible y seguridad alimentaria

La comunidad indígena Emberá de Pijibasal, ubicada en la provincia de Darién dentro de la Reserva de la Tierra Colectiva de Pijibasal, se caracteriza por su fuerte vínculo con la naturaleza y sus tradiciones.

Con unos 150 habitantes distribuidos en 40 casas, la comunidad se encuentra en la parte media del río Pirre, cerca del Parque Nacional Darién, y enfrenta diariamente los desafíos de su ubicación: acceso limitado a servicios básicos, pobreza y la amenaza del cambio climático.

Llegar hasta Pijibasal es toda una aventura: desde la ciudad de Panamá, se recorren cinco horas en carro hasta Yaviza, luego una hora en lancha por los ríos Chucunaque y Tuira, y finalmente 45 minutos en vehículo hasta la comunidad.

Este difícil trayecto refleja tanto la riqueza natural del entorno como las dificultades que sus habitantes sortean cada día.

A pesar de estas barreras, la comunidad ha mostrado un gran compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de sus medios de vida, especialmente en la agricultura.

Es aquí donde el Proyecto ‘Impulsando Modelos de Vida Resilientes en Darién’, ejecutado por Fundación Natura con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), juega un papel clave.

El cultivo de café, que ya existía en la zona, se ha fortalecido con nuevas técnicas agroforestales, mientras los huertos familiares promueven la producción de alimentos orgánicos para consumo propio y venta local.