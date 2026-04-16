Policía Nacional de Panamá lanza operativo nacional para reforzar la seguridad

La Policía Nacional detalló la mañana de este jueves 16 de abril el comienzo de un operativo de intensificación de la seguridad en todo el país, como parte de una estrategia interinstitucional denominada Intervención Territorial Focalizada, que se inició este 15 de abril.

A través de un comunicado, la entidad informó que todos sus agentes estarán desplegados en distintas comunidades, con el objetivo de reforzar la presencia policial y ejecutar acciones estratégicas orientadas a la prevención del delito.

La institución destacó que esa medida responde al compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana mediante operativos coordinados, vigilancia activa y una respuesta oportuna ante situaciones que puedan afectar el orden público.

Asimismo, la Policía Nacional subrayó el rol clave de sus agentes, resaltando el sacrificio personal y familiar de sus miembros, quienes —según el comunicado— continúan siendo fundamentales para garantizar la tranquilidad de la población.

Como parte del operativo, los agentes se mantendrán a disposición de la ciudadanía, reforzando la vigilancia en zonas priorizadas y atendiendo de manera inmediata cualquier incidente que requiera intervención policial.

La entidad reiteró el llamado a la colaboración de la comunidad, recordando que la seguridad es una tarea compartida que requiere la participación activa de todos los ciudadanos.