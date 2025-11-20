Por presunto enriquecimiento injustificado aprehenden al excomisionado Javier Fanuco

Por un supuesto caso de enriquecimiento injustificado fue aprehendido el excomisionado de la Policía Nacional Javier Fanuco.

Trascendió que la solicitud de aprehensión y conducción fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción a la Policía Nacional.

Facuno, quien fue director de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, fue localizado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, que pertenece al distrito de Panamá.

El excomisionado de la Policía Nacional será presentado este jueves ante un juez de garantías para que legalice o no la aprehensión, impute o establezca medidas cautelares.