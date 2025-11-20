  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Por presunto enriquecimiento injustificado aprehenden al excomisionado Javier Fanuco

Facuno fue localizado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos.
Facuno fue localizado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 20/11/2025 14:31
El excomisionado de la Policía Nacional será presentado este jueves ante un juez de garantías.

Por un supuesto caso de enriquecimiento injustificado fue aprehendido el excomisionado de la Policía Nacional Javier Fanuco.

Trascendió que la solicitud de aprehensión y conducción fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción a la Policía Nacional.

Facuno, quien fue director de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, fue localizado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, que pertenece al distrito de Panamá.

El excomisionado de la Policía Nacional será presentado este jueves ante un juez de garantías para que legalice o no la aprehensión, impute o establezca medidas cautelares.

VIDEOS
Lo Nuevo