‘Prendo este país’: Estallan críticas a Mulino por admitir presión al Tribunal Electoral

La revelación se produjo al recordar el momento en que su candidatura enfrentaba impugnaciones, tras la inhabilitación de <b><a href="/tag/-/meta/ricardo-martinelli-berrocal">Ricardo Martinelli</a></b>. Las reacciones no tardaron en llegar. El diputado de la <b><a href="/tag/-/meta/coalicion-seguimos">bancada Seguimos</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">José Pérez Barboni</a></b> calificó el comentario como 'innecesario', recordando que un mandatario debe enviar mensajes de paz y democracia, especialmente al dirigirse a un país vecino en plena etapa electoral. <i>'Justificar que iba a revolver Panamá si no le gustaba la decisión del TE es penoso y preocupante'</i>, afirmó.El vicealcalde <b><a href="/tag/-/meta/roberto-ruiz-diaz">Roberto Ruiz Díaz</a></b> sostuvo que las declaraciones son 'lamentables', y pidió que los magistrados del TE rompan el silencio y expliquen si fueron objeto de presiones. En la misma línea, el diputado de <b><a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">Vamos</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/luis-duke">Luis Duke</a></b> señaló que un presidente capaz de presionar al TE 'es capaz de cualquier cosa', advirtiendo que la falta de pronunciamiento de los magistrados aumenta la incertidumbre. <i>'Ir a dar estas declaraciones en otro país es inaceptable. El pueblo panameño merece una explicación'</i>, expresó.El líder independiente <b><a href="/tag/-/meta/juan-diego-vasquez">Juan Diego Vásquez</a></b> también criticó duramente al mandatario, cuestionando que Mulino hable de 'voluntad popular' cuando ganó <i>'montado en la espalda de otro'</i>. Reprochó además la contradicción entre la amenaza atribuida al presidente y su postura frente a las protestas ciudadanas en Panamá.Por su parte, el exalcalde y excandidato presidencial<a href="/tag/-/meta/jose-isabel-blandon"> <b>José Isabel Blandón</b></a> consideró indispensable que el Tribunal Electoral se pronuncie oficialmente. <i>'Totalmente lamentables y desubicadas esas declaraciones'</i>, dijo. <i>'La conclusión lógica es preguntarse qué presiones no habrá ejercido ahora que sí es presidente'</i>.