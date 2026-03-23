Presentan solicitud de aclaración en cambios al ordenamiento territorial en San Francisco

El Órgano Judicial de la República de Panamá, desde la Primer Tribunal Superior, recibió una solicitud de aclaración, esto en torno al nuevo plan de ordenamiento territorial en San Francisco.

Días atrás el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó una sentencia que había favorecido a la Asociación Soy Paitilla para dejar sin modificaciones el acuerdo con el municipio que modifica el el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del corregimiento de San Francisco.

El recurso fue presentado por la Asociación Soy Paitilla contra el Consejo Municipal del Distrito de Panamá, luego de aprobarse ciertas modificaciones al PLOT, el cual es un elemento importante para la futura planificación urbana en la ciudad.

Al final el Tribunal Superior llegó a la conclusión que no se acreditó una violación al proceso ni a las garantías fundamentales, sin embargo en su análisis mencionaron que si se realizó una consulta ciudadana.