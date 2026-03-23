¿De qué murió el creador de OnlyFans y por qué su enfermedad se mantuvo en secreto?

La muerte de Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma OnlyFans, ha generado una ola de búsquedas y preguntas en internet, especialmente por el misterio que rodeó su estado de salud hasta sus últimos días.

El empresario, de 43 años, falleció tras una larga batalla contra el cáncer, una enfermedad que nunca fue revelada públicamente mientras estaba con vida, según confirmó la propia compañía en un comunicado oficial.

Una enfermedad que pocos conocían

A diferencia de otras figuras públicas, Radvinsky mantuvo un perfil extremadamente bajo, incluso siendo uno de los empresarios más ricos del sector digital.

Su lucha contra el cáncer fue prácticamente desconocida hasta después de su fallecimiento, lo que ha despertado aún más curiosidad entre usuarios y seguidores de la industria tecnológica.

La empresa indicó que el empresario “falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, sin ofrecer detalles sobre el tipo de enfermedad ni el tiempo exacto que llevaba enfrentándola.

Radvinsky no solo era el propietario de OnlyFans, sino también el principal responsable de convertir la plataforma en un fenómeno global que transformó la forma en que los creadores monetizan contenido en internet.

Su fortuna, estimada en miles de millones de dólares, y su estilo reservado hicieron que su vida personal fuera prácticamente un misterio, lo que ahora alimenta aún más el interés tras su muerte.

El detalle que ha llamado la atención

Uno de los aspectos que más ha sorprendido es que, pese a mantener en privado su enfermedad, el empresario sí había realizado importantes donaciones a investigaciones médicas relacionadas con el cáncer en años recientes.

Este dato ha llevado a muchos a preguntarse si su batalla contra la enfermedad llevaba más tiempo del que se pensaba.

Un final discreto para un empresario influyente

La familia de Radvinsky ha pedido respeto y privacidad, mientras continúan conociéndose detalles sobre su fallecimiento.

Su historia deja ahora una gran interrogante entre quienes siguen el mundo digital: ¿cómo una de las figuras más influyentes de internet logró mantener en secreto una enfermedad tan grave hasta el final?