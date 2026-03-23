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Economía

Panamá licitará tercer operador móvil en 2026

Según cifras de la ASEP al cierre de 2025, Panamá supera los 5 millones de líneas móviles activas
Según cifras de la ASEP al cierre de 2025, Panamá supera los 5 millones de líneas móviles activas Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 23/03/2026 10:55
La ASEP ratifica que en diciembre de 2026 se licitará un tercer operador móvil y lanza un micrositio con datos del mercado para atraer inversión

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) confirmó este lunes 23 de marzo que la licitación para un tercer operador de telefonía móvil se realizará este año, como parte de su estrategia para ampliar la competencia en el sector de telecomunicaciones en Panamá.

El anuncio lo hizo la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, durante el lanzamiento del micrositio web oficial (terceroperador.asep.gob.pa), una plataforma que centraliza información clave del mercado de telefonía móvil celular en el país.

El micrositio servirá para que las empresas interesadas conozcan los requisitos para la precalificación en mayo próximo y la licitación en diciembre de este año.

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo.
La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Rodríguez Crespo indicó que Panamá cuenta actualmente con dos operadores activos, por lo que la entrada de un tercer competidor busca dinamizar el mercado y ampliar la oferta de servicios para los usuarios.

El micrositio, ya disponible al público, funciona como una herramienta estratégica para inversionistas interesados en participar en la licitación. Incluye datos sobre el comportamiento del mercado, condiciones del país y oportunidades de negocio en el sector.

Según cifras de la ASEP al cierre de 2025, Panamá supera los 5 millones de líneas móviles activas. De ese total, el 79% corresponde a usuarios prepago y el 21% a pospago, lo que refleja un mercado con alto potencial de crecimiento y diversificación.

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