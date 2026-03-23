Panamá licitará tercer operador móvil en 2026

Rodríguez Crespo indicó que Panamá cuenta actualmente con dos operadores activos, por lo que la entrada de un tercer competidor busca dinamizar el mercado y ampliar la oferta de servicios para los usuarios.El micrositio, ya disponible al público, funciona como una herramienta estratégica para inversionistas interesados en participar en la licitación. Incluye datos sobre el comportamiento del mercado, condiciones del país y oportunidades de negocio en el sector.Según cifras de la ASEP al cierre de 2025, Panamá supera los 5 millones de líneas móviles activas. De ese total, el 79% corresponde a usuarios prepago y el 21% a pospago, lo que refleja un mercado con alto potencial de crecimiento y diversificación.