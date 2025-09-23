  1. Inicio
EEUU

Presidente Mulino participa de la apertura de la Asamblea General de la ONU

El presidente José Raúl Mulino participa de la apertura del Debate General en la ONU.
El presidente José Raúl Mulino participa de la apertura del Debate General en la ONU. Presidencia
Por
Kathyria Caicedo
  • 23/09/2025 10:50
El Debate General de la ONU inicio con el discurso del Secretario General de la ONU, quien se refirió a los retos y mediación en los conflictos que enfrentan las naciones del mundo.

El presidente José Raúl Mulino, participó en la apertura del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El lema del evento este año es “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

Al llegar, Mulino fue recibido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Durante el primer día del debate general, hablaron líderes de países como Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Perú.

Antes del plenario, el presidente Mulino conversó con el rey de España Felipe VI y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

El discurso del presidente Mulino en la Asamblea está programado para el miércoles, en la quinta posición, después de las intervenciones de Argelia, Ucrania, Mónaco e Irán.

Además de su participación en la ONU, Mulino sostendrá reuniones comerciales, incluyendo un encuentro con los representantes de la empresa Compagnie Generale Maritime (CMA CGM Group).

Durante su estancia en Nueva York, el Mandatario panameño ha sostenido una serie de reuniones con diversos sectores para impulsar las inversiones en Panamá.

