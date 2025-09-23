Presidente Mulino participa de la apertura de la Asamblea General de la ONU

El presidente José Raúl Mulino, participó en la apertura del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El lema del evento este año es “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

Al llegar, Mulino fue recibido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Durante el primer día del debate general, hablaron líderes de países como Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Perú.