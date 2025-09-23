Presidente Mulino participa de la apertura de la Asamblea General de la ONU

El <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino</a></b>, participó en la apertura del 80° periodo de sesiones de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-general-de-las-naciones-unidas">Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) </a></b>en Nueva York. El lema del evento este año es <i>'Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos'.</i>Al llegar, Mulino fue recibido por el <b><a href="/tag/-/meta/antonio-guterres">secretario general de la ONU, Antonio Guterres.</a></b> Durante el primer día del debate general, hablaron líderes de países como Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Perú.