Presidente Mulino se reúne con Zelensky para promover el Tratado de Neutralidad

El presidente José Raúl Mulino, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para fortalecer las relaciones bilaterales. Mulino expresó el apoyo de Panamá para lograr una paz duradera en Ucrania y lo invitó a unirse al tratado de neutralidad del Canal de Panamá.

Por su parte, Zelenski agradeció el respaldo de Panamá y extendió una invitación a Mulino para visitar Ucrania. Ambos líderes discutieron la crisis humanitaria en el país y Mulino invitó a Zelenski a participar en el II Foro Económico de América Latina y la feria EXPOCOMER, que se celebrarán en Panamá en 2026.

Además, Mulino destacó que Ucrania abrirá una embajada en Panamá a finales de este año, lo que fortalecerá aún más los siete acuerdos vigentes y los seis en negociación entre ambas naciones.