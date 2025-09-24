Presidente Mulino se reúne con Zelensky para promover el Tratado de Neutralidad

El <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino,</a></b> se reunió con el <b><a href="/tag/-/meta/volodimir-zelenski">presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski</a></b>, para fortalecer las relaciones bilaterales. Mulino expresó el apoyo de Panamá para lograr una paz duradera en Ucrania y lo invitó a unirse al tratado de neutralidad del Canal de Panamá.Por su parte, Zelenski agradeció el respaldo de Panamá y extendió una invitación a Mulino para visitar Ucrania. Ambos líderes discutieron la crisis humanitaria en el país y Mulino invitó a Zelenski a participar en el <b>II Foro Económico de América Latina</b> y la <b>feria EXPOCOMER</b>, que se celebrarán en Panamá en 2026.Además, Mulino destacó que Ucrania abrirá una embajada en Panamá a finales de este año, lo que fortalecerá aún más los siete acuerdos vigentes y los seis en negociación entre ambas naciones.