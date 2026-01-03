Fiscal general de Estados Unidos anuncia imputación de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó la mañana de este sábado 3 de enero a través de la red social X que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos criminales.

De acuerdo con la publicación, Maduro fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos con fines dirigidos contra el país norteamericano.

Bondi señaló que ambos “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

En su mensaje, la fiscal general agradeció al presidente Donald Trump “por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense” y expresó un reconocimiento a las fuerzas armadas de Estados Unidos, a las que atribuyó la ejecución de una “increíble y exitosa misión” para capturar a lo que calificó como “dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

La declaración de Bondi se conoce luego que Trump afirmó este sábado en una publicación en la red Truth Social que su país llevó a cabo “con éxito” un ataque a gran escala contra Maduro, quien —según el mandatario estadounidense— habría sido capturado junto a su esposa Cilia Flores y trasladado fuera del país.