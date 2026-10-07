Presunto robo al IMA termina con tres aprehendidos y arroz recuperado

Tres personas, entre ellas un adulto y dos menores de edad, fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el hurto de unas 12 pacas de arroz en una agrodistribuidora del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ubicada en Pueblo Nuevo, comarca Ngäbe Buglé.
El hecho fue detectado este miércoles, cuando personal del IMA encontró evidencias de que el establecimiento había sido forzado. El encargado de las instalaciones presentó la denuncia ante la Casa de Justicia Comunitaria de Paz y, de acuerdo con el reporte preliminar, la mercancía sustraída estaría valorada en aproximadamente B/.150.00.
Tras recibir la alerta, unidades Linces de la Policía Nacional realizaron un operativo que permitió ubicar a los tres presuntos implicados. Las investigaciones condujeron hasta una residencia del mismo sector, donde supuestamente había sido comercializada parte del arroz sustraído.
Durante la verificación, el propietario de la vivienda manifestó que había comprado las pacas de arroz a los presuntos infractores. La mercancía recuperada y los tres aprehendidos fueron remitidos a las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
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