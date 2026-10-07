Peste neumónica: OMS investiga el caso en Rusia y Panamá mantiene vigilancia

La muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste en Irkutsk, Siberia, mantiene bajo seguimiento a las autoridades sanitarias internacionales. Con este escenario la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que todavía no cuenta con toda la información necesaria para determinar el riesgo relacionado con el caso, mientras Rusia sostiene que no ha registrado casos recientes de peste en esa región. El caso corresponde a una trabajadora que falleció después de ser hospitalizada con una neumonía grave. Los primeros reportes vincularon el cuadro con una posible exposición accidental en el laboratorio, pero la causa de la enfermedad no ha sido confirmada públicamente como peste neumónica. La OMS solicitó a Rusia información adicional sobre las pruebas de laboratorio realizadas a la fallecida y a sus contactos, las razones para implementar medidas de salud pública y el estado de las personas que permanecieron en cuarentena. También pidió verificar reportes sobre un segundo trabajador con neumonía de causa indeterminada. Rusia informó a la organización que alrededor de 200 contactos fueron puestos en cuarentena y que no se habían registrado casos recientes de peste en la región de Irkutsk. La OMS señaló que recibió respuesta a su solicitud inicial el 6 de octubre, después de haber pedido información el 3 de octubre bajo el Reglamento Sanitario Internacional.

Trump descarta, por ahora, vínculo con un arma biológica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que no considera que la muerte de la trabajadora del instituto ruso esté relacionada con un arma biológica. “No lo creemos. Pronto lo sabremos, pero no lo creemos”, respondió al ser consultado por periodistas en la Casa Blanca. Trump señaló que Rusia sostiene que la situación está “bajo control”, aunque reconoció que Moscú ha ofrecido poca información pública sobre el caso. El mandatario comparó esa falta de información con la respuesta inicial de China durante el comienzo de la pandemia de covid-19. “China no dijo mucho, y Rusia tampoco está diciendo mucho”, afirmó, antes de reiterar que las autoridades rusas aseguran tener la situación controlada. El presidente estadounidense también indicó que tiene previsto conversar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre el caso. Mientras tanto, la OMS continúa solicitando información adicional a Rusia sobre la causa de la muerte, las pruebas realizadas y el estado de los contactos de la trabajadora.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste neumónica es una forma grave de peste causada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de la peste bubónica, que suele asociarse con la picadura de pulgas infectadas, la forma neumónica afecta principalmente los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias. El contagio entre personas generalmente requiere un contacto cercano y prolongado con una persona infectada que presenta síntomas. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) indicó que, con la información disponible, no existen reportes de casos secundarios ni evidencia de una transmisión sostenida de persona a persona relacionada con el episodio de Rusia. La enfermedad puede avanzar rápidamente y provocar un cuadro respiratorio grave. Entre los síntomas pueden aparecer fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad, dificultad para respirar y tos. La atención médica temprana es fundamental. La peste puede tratarse con antibióticos, y las autoridades sanitarias pueden establecer aislamiento para los pacientes sospechosos o confirmados e identificar y vigilar a sus contactos cercanos.

¿Qué dice la OMS sobre el riesgo?

La OMS ha evitado establecer una evaluación definitiva mientras espera más información de Rusia. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló el 7 de octubre que la organización todavía no tiene una visión completa de lo ocurrido y, por esa razón, no puede realizar una evaluación exhaustiva del riesgo. La organización también ofreció asistencia técnica a Rusia en materia de peste y de bioseguridad y bioprotección en laboratorios. El ECDC, por su parte, mantiene el monitoreo del evento y señala que la información disponible continúa siendo limitada. El organismo destaca que la transmisión de la peste neumónica requiere generalmente contacto cercano y prolongado con una persona infectada que ya presenta síntomas.

Sáez-Llorens: por ahora no hay motivos para alarmarse

Por su lado, el infectólogo panameño Xavier Sáez-Llorens consideró que, por ahora, no hay razones para alarmarse. El especialista señaló que, si se confirmara que se trata de peste neumónica, la contagiosidad entre personas sería baja, aunque recalcó que todavía existe incertidumbre sobre el caso. Sáez-Llorens recomendó seguir la información internacional y mantenerse en contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Cuando emerja más data se decidirá planificación”, indicó.

¿Cómo se está manejando en Panamá?