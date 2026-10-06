Marco Rubio pide a Rusia más información sobre posible caso de peste en Irkutsk

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este 6 de octubre que Washington sigue de cerca el posible caso de peste registrado en la región rusa de Irkutsk y pidió a Moscú compartir más información con la comunidad internacional.

Durante su gira por Islandia, Rubio fue consultado sobre los reportes relacionados con una posible infección detectada en un laboratorio de esa región rusa y evitó especular sobre su alcance debido a la falta de información disponible.

“Cada vez que escuchas que hay alguna enfermedad que ha infectado a alguien en un laboratorio en cualquier lugar del mundo, vas a estar preocupado por ello”, declaró Rubio, quien recordó la experiencia de la pandemia de Covid-19.

No obstante, el funcionario estadounidense subrayó que sería “irresponsable” hacer conclusiones anticipadas mientras no se conozcan todos los detalles.

“Creo que corresponde a Rusia, obviamente, compartir más información con el mundo. Eso es lo que deberían hacer y eso es lo que esperamos que hagan”, señaló.

Rubio indicó que conocer con mayor precisión lo ocurrido permitiría a los países estar mejor preparados para responder. “Quizás no haya nada allí, quizás sea más grande de lo que pensamos. No lo sabemos”, manifestó.

El secretario de Estado insistió en que, con la información disponible hasta ahora, sería “imprudente” especular sobre la naturaleza o las posibles consecuencias del caso.

“Estamos observándolo muy de cerca y creo que todo el mundo está observándolo muy de cerca”, afirmó Rubio, al explicar que la respuesta internacional dependerá de lo que se determine sobre el incidente.

Según el funcionario, Estados Unidos ya cuenta con medidas para hacer frente a una eventual situación de mayor gravedad.

“Ya tenemos medidas establecidas para poder abordarlo si resulta ser algo más serio de lo que hasta ahora se ha reconocido”, dijo.

De acuerdo con la agencia EFE, hasta el momento se estudian dos versiones de este caso: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

Este viernes 2 de octubre el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, reportó el deceso de la mujer y dijo que a la fallecida se le había diagnosticado “una enfermedad infecciosa peligrosa”.