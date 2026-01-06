Procuraduría ajusta esquemas de fiscalías; Morcillo se mantiene en caso Odebrecht

La Estrella de Panamá conoció la mañana de este 6 de enero que la Procuraduría General de la Nación realizó rotaciones y ajustes en sus esquemas de fiscalías y de personal a nivel nacional.

No obstante, se aclaró que la fiscal Ruth Morcillo se mantiene vinculada al caso Odebrecht, el cual continúa bajo la responsabilidad de la Fiscalía Superior Anticorrupción.

En tanto, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales fijó entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 2026 la audiencia ordinaria del caso Odebrecht.

Esta fecha fue establecida luego de que el juzgado suspendiera la audiencia prevista para el 11 de noviembre, debido a que no fue posible localizar al expresidente Ricardo Martinelli para notificarlo.

Martinelli permaneció asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá entre el 7 de febrero de 2024 y el 10 de mayo de 2025. Posteriormente, el exmandatario viajó a Bogotá, ciudad en la que recibió asilo.

Aunque la Procuraduría no ha emitido un comunicado oficial sobre estos cambios, La Estrella de Panamá conoció que las rotaciones se realizaron en las provincias de Veraguas y Panamá Oeste. Asimismo, se registraron modificaciones en el esquema de trabajo en Chiriquí y Los Santos.

De acuerdo con la entidad, estos ajustes responden a la necesidad de asignar el perfil de funcionario más adecuado a cada fiscalía, así como de atender las demandas específicas de las distintas regiones, en especial en las provincias mencionadas.