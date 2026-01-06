Procuraduría ajusta esquemas de fiscalías; Morcillo se mantiene en caso Odebrecht

<b>La Estrella de Panamá </b>conoció la mañana de este 6 de enero que la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion" target="_blank">Procuraduría General de la Nación</a> realizó rotaciones y ajustes en sus esquemas de fiscalías y de personal a nivel nacional.No obstante, se aclaró que la fiscal Ruth Morcillo se mantiene vinculada al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/caso-odebrecht" target="_blank">caso Odebrecht</a>, el cual continúa bajo la responsabilidad de la Fiscalía Superior Anticorrupción.En tanto, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales fijó entre el 12 de enero y el 13 de febrero de 2026 la audiencia ordinaria del caso Odebrecht. Esta fecha fue establecida luego de que el juzgado suspendiera la audiencia prevista para el 11 de noviembre, debido a que no fue posible localizar al expresidente Ricardo Martinelli para notificarlo.Martinelli permaneció asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá entre el 7 de febrero de 2024 y el 10 de mayo de 2025. Posteriormente, el exmandatario viajó a Bogotá, ciudad en la que recibió asilo.Aunque la Procuraduría no ha emitido un comunicado oficial sobre estos cambios, <b>La Estrella de Panamá</b> conoció que las rotaciones se realizaron en las provincias de Veraguas y Panamá Oeste. Asimismo, se registraron modificaciones en el esquema de trabajo en Chiriquí y Los Santos.De acuerdo con la entidad, estos ajustes responden a la necesidad de asignar el perfil de funcionario más adecuado a cada fiscalía, así como de atender las demandas específicas de las distintas regiones, en especial en las provincias mencionadas.