Proyecto de Ley busca crear Registro Nacional de Buhoneros

Un proyecto de Ley busca regularizar y proteger a los buhoneros alrededor del país.

Se trata del proyecto de ley 460, propuesto por el diputado Ernesto Cedeño, que fue discutido este jueves 26 de marzo por la subcomisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.

Entre otras cosas, el proyecto establece el reconocimiento legal de los buhoneros, crea un registro nacional de buhoneros, establece un carné de buhonero expedido por la alcaldía, y otorga garantías como el acceso a servicios básicos.

“La iniciativa es muy buena porque hasta ahora nos toman en cuenta. Formalización, organización, capacitación, todo eso, es una seguridad hacia el buhonero hoy en día, que vamos a tener”, manifestó Roberto Chamber, vocero de los buhoneros de la 5 de Mayo. “No somos obstáculos, no somos una carga, somos personas que llevamos el bien a cada hogar, a cada panameño aquí en Panamá, y realmente eso es lo que se tiene que ver. Nosotros no somos cargas, somos una solución, y somos parte de un asunto que realmente vamos a ver y entender”, acotó.

De acuerdo a Chamber, hay unos 400 buhoneros en la 5 de Mayo y cientos han sido desalojados. El proyecto de Ley evitaría el desalojo de buhoneros que se encuentren registrados si no se cuenta con un plan de reubicación.

Mónica Correa, buhonera desde hace 27 años envió un mensaje al alcalde Mayer Mizrachi.

“Somos personas que estábamos desempleadas y ahora estamos trabajando. Nosotros no queremos estar en una esquina, nosotros queremos trabajar, colaborar. Nosotros podemos pagar un seguro, podemos pagar a la alcaldía, como es, los papeleos correspondientes para ejercer la buhonería como es. No somos delincuentes, somos trabajadores y hacemos patria”, exclamó.