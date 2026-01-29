  1. Inicio
Publicación en redes de donación en Colón genera intercambio de comentarios entre embajador Cabrera y diputado Salazar

Esta sería la segunda vez que en la que Cabrera y Salazar intercambian comentarios en las redes sociales.
Esta sería la segunda vez que en la que Cabrera y Salazar intercambian comentarios en las redes sociales. Tomada de redes sociales de la Emabaja de China
Por
Deborah Peña
  • 29/01/2026 11:07
Lz publicación realizada por la Embajada de China en Panamá generó un cruce de comentarios en las redes sociales.

La embajadora de la República de China en Panamá, Xu Xueyuan, publicó en sus redes sociales un post junto con el diputado perredista Jairo salazar sobre donaciones de mochilas y útiles escolares destinadas a estudiantes de la provincia de Colón.

“Hoy, la Embajada hizo una donación de mochilas y útiles escolares al circuito del diputado Jairo Salazar @jairobolota. Con la colaboración del H.D., estos insumos se entregarán a los estudiantes necesitados de la provincia de Colón. A través de esta donación, reafirmamos el firme compromiso de las relaciones entre China y Panamá de servir al pueblo”, señala el post.

Tras la publicación se destacó un comentario: el del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, quién emitió expresó: “Dime con quién andas y dire quién eres....”.

Por su parte, Salazar le respondió a el comentario diciendo: “Yo puedo andar con quién yo quiera, Panamá es libre no somos colonia de nadie”.

Esta sería la segunda vez que Cabrera y Salazar intercambian comentarios en las redes sociales. Pero los cometarios no pasaron desapercibidos y provacarón reacciones por parte del público en las redes sociales.

