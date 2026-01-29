Publicación en redes de donación en Colón genera intercambio de comentarios entre embajador Cabrera y diputado Salazar

La embajadora de la República de China en Panamá, Xu Xueyuan, publicó en sus redes sociales un post junto con el diputado perredista <a href="/tag/-/meta/jairo-salazar">Jairo salazar</a> sobre donaciones de mochilas y útiles escolares destinadas a estudiantes de la provincia de Colón.'Hoy, la Embajada hizo una donación de mochilas y útiles escolares al circuito del diputado Jairo Salazar <a rel="nofollow" href="https://www.instagram.com/jairobolota/">@jairobolota</a>. Con la colaboración del H.D., estos insumos se entregarán a los estudiantes necesitados de la provincia de Colón. A través de esta donación, reafirmamos el firme compromiso de las relaciones entre China y Panamá de servir al pueblo', señala el post.Tras la publicación se destacó un comentario: el del embajador de Estados Unidos en Panamá, <a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">Kevin Cabrera</a>, quién emitió expresó: <b>'Dime con quién andas y dire quién eres....'.</b>Por su parte, Salazar le respondió a el comentario diciendo: <b>'Yo puedo andar con quién yo quiera, Panamá es libre no somos colonia de nadie'</b>.Esta sería la segunda vez que Cabrera y Salazar intercambian comentarios en las redes sociales. Pero los cometarios no pasaron desapercibidos y provacarón reacciones por parte del público en las redes sociales.