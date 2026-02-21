Puertos de Balboa y Cristóbal: Mitradel anuncian acompañamiento laboral durante periodo de transición

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que el Gobierno panameño reiteró su compromiso con la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios y la continuidad operativa del sistema portuario, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company, que administraba los puertos de Balboa y Cristóbal, en las entradas del Canal.

El Gobierno señaló que los puertos constituyen un activo estratégico del país y que su operación debe mantenerse con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos laborales.

Asimismo, indicó, el Mitradel, que se garantiza la fuente de empleo de los trabajadores portuarios, así como la continuidad laboral y la protección de sus derechos.

El Mitradel anunció la instalación de un equipo técnico de acompañamiento con presencia y canales de atención directa para orientar a los trabajadores, atender consultas laborales y canalizar inquietudes durante el proceso.

El comunicado también señala que se mantendrán los vínculos vigentes con proveedores y clientes de los puertos, y que se desarrollará una transición administrativa ordenada.

Además, se reafirmó el compromiso de sostener un diálogo permanente entre el ministerio, las organizaciones sindicales y otras instancias del Estado para preservar la estabilidad del sector portuario.

La declaración fue suscrita por representantes sindicales de Sintraporspa, Siretpoc, Sitravaap, Unistrapopas, Sitraesesa, Untrap, Sitraportran y Sitevopbalcri.

El documento fue firmado por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, junto a dirigentes sindicales, entre ellos Alexis Ellis, Alfonso González, Bruno De Toma G., Joseph Taylor, Reginaldo Chorche, Humberto Martínez, Ricardo Cabey y Eliot Aranda.