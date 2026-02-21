Puertos de Balboa y Cristóbal: Mitradel anuncian acompañamiento laboral durante periodo de transición

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral" target="_blank">El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) </a>informó que el Gobierno panameño reiteró su compromiso con la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios y la continuidad operativa del sistema portuario, tras el fallo de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia" target="_blank">Corte Suprema de Justicia</a> que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company, que administraba los puertos de Balboa y Cristóbal, en las entradas del Canal.El Gobierno señaló que los puertos constituyen un activo estratégico del país y que su operación debe mantenerse con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos laborales. Asimismo, indicó, el Mitradel, que se garantiza la fuente de empleo de los trabajadores portuarios, así como la continuidad laboral y la protección de sus derechos.<b>El Mitradel anunció la instalación de un equipo técnico de acompañamiento con presencia y canales de atención directa para orientar a los trabajadores, atender consultas laborales y canalizar inquietudes durante el proceso.</b>El comunicado también señala que se mantendrán los vínculos vigentes con proveedores y clientes de los puertos, y que se desarrollará una transición administrativa ordenada.Además, se reafirmó el compromiso de sostener un diálogo permanente entre el ministerio, las organizaciones sindicales y otras instancias del Estado para preservar la estabilidad del sector portuario.La declaración fue suscrita por representantes sindicales de Sintraporspa, Siretpoc, Sitravaap, Unistrapopas, Sitraesesa, Untrap, Sitraportran y Sitevopbalcri.<b>El documento fue firmado por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, junto a dirigentes sindicales, entre ellos Alexis Ellis, Alfonso González, Bruno De Toma G., Joseph Taylor, Reginaldo Chorche, Humberto Martínez, Ricardo Cabey y Eliot Aranda.</b>