Puertos de Panamá reanudan 80% de sus actividades después del terremoto

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este lunes que, tras las inspecciones realizadas en las instalaciones portuarias afectadas por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre, se ha autorizado la reactivación del 80% de las operaciones de zarpe, emisión y autorización de embarque en los puertos estatales.

Estas actividades habían sido suspendidas de manera preventiva mientras se evaluaban los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

La institución aclaró que la medida no aplica a todos los recintos portuarios.

En el caso de Puerto Mutis, en la provincia de Veraguas, las instalaciones permanecerán cerradas por recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

De igual forma, el puerto de Búcaro, en Los Santos, continúa inaccesible debido a las condiciones de la vía, lo que impide la reanudación de sus operaciones.

En la provincia de Herrera, el puerto de El Agallito mantendrá cerrado su muelle hasta nuevo aviso, aunque las oficinas seguirán funcionando con normalidad para atender trámites administrativos.

La AMP subrayó que las limitaciones en algunos puertos responden no solo a las afectaciones directas ocasionadas por el terremoto, sino también a la situación que enfrentan sus colaboradores. Muchas de sus viviendas sufrieron daños parciales o totales, lo que dificulta su asistencia a los puestos de trabajo.

Este proceso de reactivación parcial forma parte de una estrategia de reanudación gradual de las actividades marítimas en el país.

La AMP aseguró que continuará dando seguimiento a las condiciones de las instalaciones y coordinando con las entidades correspondientes las acciones necesarias para alcanzar la recuperación del 100% de las operaciones.