¿Qué pasó con el hospital modular?, bancada Seguimos pide investigación y auditoría

En la publicación de Seguimos, los diputados recordaron que en la Comisión de Gobierno se mantienen varios proyectos para castigar la corrupción. Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño pidió la <b>intervención de la Contraloría General de la República y realice una auditoría </b>porque se debe analizar si hay un desperdicio o un mal uso de los fondos públicos. '¿El Ministerio Público, dónde está?', agregó Cedeño. <i>'La salud no puede esperar'</i>, agregó la diputada Hernández haciendo la observación que hay comunidades que pueden aprovechar este tipo de estructuras. Precisamente, Pérez Barboni resaltó el buen estado en que están las instalaciones.