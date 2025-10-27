¿Qué pasó con el hospital modular?, bancada Seguimos pide investigación y auditoría

Los cuatro diputados de la bancada Seguimos, Betserai Richards, José Pérez Barbonia, Grace Hernández y Ernesto Cedeño, realizaron un recorrido por el Hospital Integrado Panamá Solidario, llamado hospital modular, que fue instalado en Albrook para la atención especializada de pacientes afectados por el COVID-19 durante la pandemia de 2020.

A través de redes sociales, los diputados de Seguimos han divulgado el vídeo de su recorrido, en el cual se puede observar el abandono y vandalismo que han sufrido las estructuras, que contó con una inversión superior a los 10 millones de dólares.

En octubre de 2022, se entregó por parte del Ministerio de Salud (MINSA) la propuesta para desmontar y trasladar el hospital para reforzar la atención en la comarca Ngäbe Buglé y el Hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito, sin embargo el plan nunca se ejecutó.

Este hospital modular operó del 11 de junio de 2020 al 29 septiembre de 2022, ya han transcurrido tres años y las estructuras permanecen en el mismo sitio sin ser utilizadas.